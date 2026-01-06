Георги Костадинов: Имаме още много потенциал (ВИДЕО)

В отбора на Левски има много потенциал, който все още не е разкрит. Това заяви капитанът на "сините" Георги Костадинов преди началото на подготовката за пролетния дял от Ефбет лига.

26-кратните шампиони заминаха за Турция, където ще играят контроли с унгарския Ниредхаза (13 януари), сръбския Войводина (17 януари), полския Заглембе (21 януари) и словашкия Тренчин (25 януари), а след прибирането си ще срещнат Вихрен (28 януари) в генерална репетиция.

"Имаме потенциал"

"Най-важното е да се подготвим добре, за да успеем да покажем игрите от есента, а и дори една идея по-добри", заяви Костадинов пред репортерите на летището.

"В отбора има още много потенциал, който още не е разкрит, защото имаше много момчета с контузии през есента. Сигурен съм, че ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-високо ниво. Треньорът (Хулио Веласкес - б.а.) вече работи една година с този отбор и разбираме неговите изисквания и идеи все по-добре", добави капитанът на "сините".

Снимка: Lap.bg

Левски започва зимната подготовка на първо място в класирането с актив от 44 точки и седем повече от ЦСКА 1948 и шампиона Лудогорец. "Сините" ще срещнат именно "орлите" в мача за Суперкупата на България на 3 февруари, след което ще играят с тях на 11 февруари за Купата и на 4 март за първенството.

"Фланелката на Левски винаги тежи, но ние за това сме в този клуб. За мен това е благословия, защото не всеки футболист има възможността да играе пред такива фенове. Не трябва да се вглеждаме в статистики, а да работим ден за ден и както вече казах, да покажем минимум нивото от есента", добави Костадинов.

Левски замина за Турция без нови попълнения, но вратарят Светослав Вуцов се завърна в групата. Той пропусна първата тренировка заради вирусно заболяване.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK