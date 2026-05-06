Героят Дуганджич: Левски има 3 милиона фенове! Никъде не съм изпитвал такава любов!

Марко Дуганджич имаше една задача в Левски - да замести контузения Мустафа Сангаре. Договорът му беше кратък, само за 11 мача, подписан в началото на март.

Едва ли дори той се е надявал, че ще стане историческа фигура за "сините".

Хърватинът вкара единственото попадение за Левски при победата над ЦСКА 1948 и прекъсна 17-годишното очакване на титла от родния шампионат за клуба. Доганджич отбеляза с номер 45 на гърба - точно него носеше и Владимир Гаджев, който подпечата вече предпоследната титла на Левски от сезон 2008/2009.

Лудница!

"Тук е пълна лудница! От около шест милиона и половина българи, вероятно половината подкрепят Левски! Хората живеят за това! Никъде не съм виждал такава любов!

Бях чувал за Левски преди, но не очаквах това, което преживях. Няма само една група ултраси, които аплодират на стадиона, не. От първия до последния по трибуните всички пеят, целият стадион.

Преди няколко години клубът беше близо до фалит, затова феновете събраха пари, за да спасят Левски. Сега, когато се отвори възможността най-накрая да се сложи край на сушата за титли, всички се превърнаха в едно - клубът, отборът, феновете - и на крилете на тази сплотеност и еуфория шампионската титла пристигна. Това наистина е нещо специално", не крие емоции Дуганджич пред хърватското издание "Jutarnji list".

Новият "син" герой

"Веднага щом пристигнах и преди да играя, всички фенове знаеха кой съм, аплодираха ме. Искам да кажа, че никъде не съм изпитвал такава любов! И можете да си представите как ме възприемат сега след този гол... Бих казал, че феновете в България са много по-луди по футбола, отколкото в Хърватия", категоричен е нападателят.

Договорът на Дуганджич изтича в края на сезона.

"Разбрахме се, че ще говорим, когато сезонът приключи. Да видим колко сме доволни и двете страни. Отворен съм за разговори, не бързам. Ще видим през лятото. Имам някои свои идеи, ще видим какво ще се получи от тях и оставането определено е вариант", каза той.

Хърватинът не изключва да се завърне в родината си - в Динамо или Осиек, но не изключва да играе срещу тя с Левски в квалификациите на Шампионската лига.

"Левски играе подобно на Динамо - предпочитат притежанието на топката, атакуващата игра. Няма да правя никакви прогнози, но, ако жребият наистина е такъв, недейте вие, журналистите, и не пишете „Динамо имаше късмет и се падна срещу Левски“. Не, определено ще има много, много по-лесни съперници.", намига Дуганджич.