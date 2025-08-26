Дисциплинарната комисия към БФС глоби ЦСКА с 1000 лева за "неуважително отношение към противниковия отбор".

Санкцията е заради изписването на "Гост" вместо ЦСКА 1948 в "червеното" дерби от шестия кръг на Първа лига, загубено от клуба от Борисовата градина с 0:1.

"Армейците" бяха наказани и с 2000 лв за обидни и нецензурни скандирания.

Най-слабият старт

ЦСКА е в нокдаун! "Червените" няма нито една победа в първите пет кръга на шампионата и са на 14-то място в класирането. Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам.

От началото на сезона ЦСКА направи равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

След срещата очаквано феновете бяха бесни и причакаха новия спортен директор Бойко Величков пред националния стадион. Той бе категоричен, че клубът застава твърдо зад треньора Душан Керкез, който бе назначен през лятото. Босненецът пое поста след уволнението на Александър Томаш, с който ЦСКА изгуби баража за участие в европейските клубни турнири и завърши на пето място.

От идването на Керкез клубът се е разделил с 13 футболисти. 5 от тях отидоха в други клубове.

