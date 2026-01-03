bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Отиде си Димитър Пенев

На 80-годишна възраст

Отиде си Димитър Пенев

Отиде си легендарният треньор Димитър Пенев! Пената е издъхнал днес преди обяд, съобщава "Дарик".

На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години. 

Димитър Пенев

Димитър Душков Пенев, по прякор Пената, е роден на 12 юли 1945 г. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол.

Пената е клубна легенда на ЦСКА София, играл е също и в Локомотив София.

Има общо 364 мача и 25 гола в А група.

По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист 1 на България. 

Какъв живот! Димитър Пенев: Понякога се питам как съм издържал! (ВИДЕО)

С националния отбор участва на три световни първенстваКато помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея.

Той е селекционерът, който извежда България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ'94. Обявен е за треньор 1 на ХХ век на България.

Екипът на bTV изказва съболезнования на семейството и близките му!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол цска димитър пенев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия
Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн
Майкон зарадва феновете на Левски

Майкон зарадва феновете на Левски

Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)

Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)
Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа

Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа

Последни новини

Майкон зарадва феновете на Левски

Майкон зарадва феновете на Левски

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия
Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн
Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)

Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV