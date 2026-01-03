Отиде си Димитър Пенев

Отиде си легендарният треньор Димитър Пенев! Пената е издъхнал днес преди обяд, съобщава "Дарик".

На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години.

Димитър Пенев

Димитър Душков Пенев, по прякор Пената, е роден на 12 юли 1945 г. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол.

Пената е клубна легенда на ЦСКА София, играл е също и в Локомотив София.

Има общо 364 мача и 25 гола в А група.

По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България.

С националния отбор участва на три световни първенства. Като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея.

Той е селекционерът, който извежда България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ'94. Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България.

Екипът на bTV изказва съболезнования на семейството и близките му!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK