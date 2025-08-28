bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Густаво Бусато: Дъщеря ми плака с крокодилски сълзи след последната загуба

Само големите лидери могат да извадят отбора си от трудните моменти. За ЦСКА Густаво Бусато определено е такъв. Бразилският страж е част от състава на „червените“ от 2019 г. и неведнъж е споделял любовта си към отбора, като единствената му дъщеря -  Изабел, е родена и израснала в София.

Бусато, е убеден, че скоро кризата в резултатите ще бъде в миналото и пред "червените" предстоят по-добри времена.

Дъщеря ми плака много след загубата

„Аз, като феновете, много обичам ЦСКА. Ще дам пример – имам дъщеря на 5 години. След последния мач, който загубихме, тя плака много. Мисля, че тези нейни чувства са същите като на феновете на ЦСКА. Сега трябва футболистите, заедно с треньорския щаб на ЦСКА – като един екип, заедно да излезем от тежката ситуация и да върнем усмивките на хората. Да направим така, че да се гордеят с ЦСКА“, сподели вратарят в интервю за официалния сайт на ЦСКА.

„Преживяваме труден момент - това може би е най-трудният момент в историята на клуба. Не можем да променим миналото, но можем да променим настоящето. Знаем, че ще пътят ще бъде дълъг, но трябва да имаме характер и да влагаме във всеки един мач цялото си сърце“, добави той.

Керкез има рецептата за успех

Душан Керкез е много прям човек. Обича да ни гледа в очите и да ни казва истината. Човек, който е много отдаден в работата. Много е интелигентен и взискателен към футболистите, защото търси съвършенството. Добър пример е това, което направи с Ботев Пловдив. Те бяха в сложно положение, но той успя да обърне нещата и да върне Ботев на сцената. В България всички отново започнаха да уважават Ботев. Мисля, че Душан има рецептата да направи така, че и ЦСКА отново да бъде уважаван.“

Тези които идват в ЦСКА трябва да са благодарни на Господ

Любимецът на Сектор Г вярва в съотборниците си и в желанието им за промяна: „Хората трябва да знаят колко велик е ЦСКА. Който дойде да играе тук, трябва да се запознае с историята на клуба. Трябва да е благодарен на Господ за възможността, която получава. Новите футболисти трябва да горят от желание, защото това е шансът на техния живот. Мисля, че това е нещото, което ще ни върне на пътя на победите и към върха. Както вече казах, желанието за победа е най-важно. Всички нови футболисти са на същото мнение. Те смятат, че идването в ЦСКА е шансът на живота им. Аз много вярвам в тях. Когато аз дойдох в ЦСКА, това бе шансът на моя живот. Виждам в тях същото желание като при мен.“

Мачът с ЦСКА 1948 ни беше най-добър

„Вярвам, че последния мач е пример, че заедно можем и съм сигурен, че отборът е фокусиран изцяло, за да намери изход от тази ситуация. Играхме добре. Беше най-добрият ни мач досега като колектив. Създадохме доста голови положения, но за нещастие не успяхме да отбележим гол. Във футбола трябва да вкарваш, за да печелиш. Минаха 5 трудни мача. ЦСКА изостава, няма какво да се каже. Имаме още 30 двубоя и, ако влизаме с енергията, характера и сърцето, с които започнахме в последния мач, ще вкарваме голове и ще побеждава. Ще успеем стъпка по стъпка да стигнем там, където искаме. Както аз съм капитан, така има и други лидери в отбора. Всички имат една цел – ЦСКА да побеждава и да се върне на върха. Това е желанието на всички в тима“, каза още Бусато.

В събота "армейците" гостуват на Славия. 

