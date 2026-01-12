bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача

Вратарят съблича червената фланелка

Името на Густаво Бусато завинаги ще остане в историята на ЦСКА. От първия си мач на 4 август 2019 г. до последния, той остави своята следа на "Армията". С 204 мача, най-много за чужденец в историята на клуба, бразилецът доказа, че предаността и професионализмът нямат граници.

През сезон 2020/21 г. той вдигна Купата на България и донесе радост на червената“ армия от фенове.

Снимка: Lap.bg

Бусато не беше просто играч той беше символ на духа на ЦСКА. Времето му в София остави отпечатък, който никога няма да се забрави. Сбогуваме се с него, но спомените, уважението и благодарността ще останат завинаги.

Отпечатък

"Густаво, благодарим ти за всеотдайността, за борбеността, за магията под рамката на вратата. Желаем ти нови върхове, здраве и щастие защото всеки, който е носил червената фланелка, остава част от армейското семейство завинаги.

Снимка: Lap.bg

След като Димитър Евтимов се завърна в Борисовата градина, към тима, воден от Тодор Симов - Ботев Враца, ще се присъедини Марин Орлинов. В последните два сезона 31-годишният страж пазеше под рамката на ЦСКА II във Втора лига, като така и не записа мач за представителния отбор на "армейците".

ЦСКА си върна вратар

До момента в кариерата си той е играл за Чавдар Етрополе, Спартак Плевен, Литекс, Ботев Гълъбово, Нефтохимик и Монтана, като за тима от северозапада има 8 участия в елита. Сега обаче преминава в регионалния съперник, като се очаква да бъде титуляр през пролетта. 

Тема Спорт“ съобщава, че първоначално такова предложение е получил Густаво Бусато, но той категорично отказал тази възможност.

ЦСКА тръгна за Турция. Христо Янев сплотява колектива (ВИДЕО)

цска фенове раздяла признание рекордьор вратар ботев враца димитър евтимов Густаво Бусато Марин Орлинов

