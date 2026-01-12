Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача

Името на Густаво Бусато завинаги ще остане в историята на ЦСКА. От първия си мач на 4 август 2019 г. до последния, той остави своята следа на "Армията". С 204 мача, най-много за чужденец в историята на клуба, бразилецът доказа, че предаността и професионализмът нямат граници.

През сезон 2020/21 г. той вдигна Купата на България и донесе радост на „червената“ армия от фенове.

Бусато не беше просто играч – той беше символ на духа на ЦСКА. Времето му в София остави отпечатък, който никога няма да се забрави. Сбогуваме се с него, но спомените, уважението и благодарността ще останат завинаги.

Отпечатък

"Густаво, благодарим ти за всеотдайността, за борбеността, за магията под рамката на вратата. Желаем ти нови върхове, здраве и щастие – защото всеки, който е носил червената фланелка, остава част от армейското семейство завинаги.

След като Димитър Евтимов се завърна в Борисовата градина, към тима, воден от Тодор Симов - Ботев Враца, ще се присъедини Марин Орлинов. В последните два сезона 31-годишният страж пазеше под рамката на ЦСКА II във Втора лига, като така и не записа мач за представителния отбор на "армейците".

До момента в кариерата си той е играл за Чавдар Етрополе, Спартак Плевен, Литекс, Ботев Гълъбово, Нефтохимик и Монтана, като за тима от северозапада има 8 участия в елита. Сега обаче преминава в регионалния съперник, като се очаква да бъде титуляр през пролетта.

„Тема Спорт“ съобщава, че първоначално такова предложение е получил Густаво Бусато, но той категорично отказал тази възможност.

