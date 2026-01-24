bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Христо Янев: Задачата е да играем в евротурнирите

ЦСКА се завърна от лагера в Турция

Христо Янев: Задачата е да играем в евротурнирите
Lap.bg

Участие в евротурнирите през следващия сезон. Това е целта пред ЦСКА според треньора на тима Христо Янев.

Тази вечер "червените" се завърнаха от лагера си в Турция, където записаха победа, равенство и две загуби. "Армейците" ще изиграят контрола с Дунав на 31 януари, преди да открият полусезона си с мач срещу Арда на 6 февруари.

"На база историята, петото място никога не е било добро. На база старта на сезона, петото място е по-добро от това, което заварихме. Задачата е да играем в евротурнирите", коментира Янев.

Снимка: Lap.bg

Работи се

"Много добра оценка мога да дам за престоя в Турция, свършихме много добра работа. Времето бе с нас, изиграхме добри контроли и всичко беше така, както го планирахме"

"Винаги във всеки отбор има възможност даден футболист да си тръгне по всяко време. Групата, която слезе от самолета, е тази, с която ще работим. Ако има нещо, ще го съобщим. Разполагам с добра група от футболисти и съм се концентрирал върху работата с тях", категоричен бе треньорът.

И Лудогорец си тръгва с празни ръце от Глазгоу (ВИДЕО)

"Те имат такъв мач в програмата си, ние работим по различен начин, защото имаме различна програма", коментира той за програмата на шампиона Лудогорец, който вече игра официален двубой - в Лига Европа срещу Рейнджърс.

"Относно ситуацията с Джеймс Ето'О и Лумбард Делова, които са с изтичащи договори - разговарям ежедневно с тях, но моята работа е да тренирам футболистите на терена. И двамата са съсредоточени върху работата си на терена, а нашата е да подобрят формата си. Мога да коментирам само нещата от времето, в което аз работя с Ето'О . Отборът го приема по добър начин, беше много полезен, надявам се да се подготви добре и да бъде важна част от отбора до края на сезона"

"Новите попълнения са приети добре от отбора. Те показват огромно желание първо да ни впечатлят с качествата си и второ с изпълнението на задачите. Ще се опитаме да ги приобщим възможно най-бързо към това, което предстои.", каза още Янев.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

лагер цска турция лига европа подготовка лудогорец христо янев първа лига евротурнирите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Заловиха най-издирвания спортист

Заловиха най-издирвания спортист
„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед

„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед
След 4 равенства: Ливърпул се задави с

След 4 равенства: Ливърпул се задави с "черешки" в края
Бивш футболист убит в лагер за бездомни

Бивш футболист убит в лагер за бездомни
Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?

Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?

Последни новини

След 4 равенства: Ливърпул се задави с

След 4 равенства: Ливърпул се задави с "черешки" в края
Без руски олимпийци на откриването в Италия

Без руски олимпийци на откриването в Италия
Заловиха най-издирвания спортист

Заловиха най-издирвания спортист
„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед

„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV