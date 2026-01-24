Христо Янев: Задачата е да играем в евротурнирите

Участие в евротурнирите през следващия сезон. Това е целта пред ЦСКА според треньора на тима Христо Янев.

Тази вечер "червените" се завърнаха от лагера си в Турция, където записаха победа, равенство и две загуби. "Армейците" ще изиграят контрола с Дунав на 31 януари, преди да открият полусезона си с мач срещу Арда на 6 февруари.

"На база историята, петото място никога не е било добро. На база старта на сезона, петото място е по-добро от това, което заварихме. Задачата е да играем в евротурнирите", коментира Янев.

Снимка: Lap.bg

Работи се

"Много добра оценка мога да дам за престоя в Турция, свършихме много добра работа. Времето бе с нас, изиграхме добри контроли и всичко беше така, както го планирахме"

"Винаги във всеки отбор има възможност даден футболист да си тръгне по всяко време. Групата, която слезе от самолета, е тази, с която ще работим. Ако има нещо, ще го съобщим. Разполагам с добра група от футболисти и съм се концентрирал върху работата с тях", категоричен бе треньорът.

"Те имат такъв мач в програмата си, ние работим по различен начин, защото имаме различна програма", коментира той за програмата на шампиона Лудогорец, който вече игра официален двубой - в Лига Европа срещу Рейнджърс.

"Относно ситуацията с Джеймс Ето'О и Лумбард Делова, които са с изтичащи договори - разговарям ежедневно с тях, но моята работа е да тренирам футболистите на терена. И двамата са съсредоточени върху работата си на терена, а нашата е да подобрят формата си. Мога да коментирам само нещата от времето, в което аз работя с Ето'О . Отборът го приема по добър начин, беше много полезен, надявам се да се подготви добре и да бъде важна част от отбора до края на сезона"

"Новите попълнения са приети добре от отбора. Те показват огромно желание първо да ни впечатлят с качествата си и второ с изпълнението на задачите. Ще се опитаме да ги приобщим възможно най-бързо към това, което предстои.", каза още Янев.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK