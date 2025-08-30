Звезда на Барселона виси за България

Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио "Каталуния".

Контузията на Гави

21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.

Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.

Снимка: Getty Images

България - Испания

България ще има трудна задача в квалификацията за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2027 г. срещу Испания.

Тимът на селекционера Луис де ла Фуенте, който стана европейски шампион преди година, идва у нас с най-доброто! Мачът е на 4 септември на националния стадион "Васил Левски".

У нас вълнението преди срещата е огромно. Билетите се разпродават доста по-бързо, отколкото за последните мачове на "лъвовете".

Цените на пропуските също не са скромни - между 60 и 800 лв., като президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо, заяви, че са такива, защото все пак играе националният отбор.

В нашата група са още Турция и Грузия. Само първият в групата отива директно на световното първенство, а вторият ще играе на плейофи.

Българският отбор не е играл на Мондиал 1998 г. насам.

