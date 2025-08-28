Ексклузивно: Стоичков, Карерас и Доминго заедно пред bTV (ВИДЕО)

Легендата на българският футбол - Христо Стоичков, приветства в своята "Зала на славата" двама от най-великите тенори - Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

Тримата големи

Близо час продължи срещата между тримата, която премина в спомени, шеги и взаимно възхищение. Хосе Карерас разказа как е пял на бенефиса на носителя на "Златната топка" за 1994 г. в Барселона. Доминго, който пък е сред най-известните фенове на най-големия съперник на каталунците - Реал Мадрид, разкри, че заради приятелството си със Стоичков, се е радвал на негови попадения за Барселона.

Хосе Карерас и Пласидо Доминго, заедно с Лучано Павароти, оформиха оперното трио "Тримата тенори", което пленяваше световната публика в периода 1990-2003 г.

Ексклузивен репортаж от срещата на Стоичков, Карерас и Доминго очаквайте в първия брой на предаването на bTV - COOL..T през новия телевизионен сезон.

А междувременно по-рано днес Христо Стоичков апелира всички български фенове да подкрепя националния отбор в мача срещу Испания от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващата година. Двубоят е на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски".

"Мисля, че хората, които ще присъстват на "Васил Левски", дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор! Това, че после на терена ще излязат 11, 12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем.

Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина, татковина - това е", сподели легендата.