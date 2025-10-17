Христо Стоичков се разчувства: Детската ми мечта беше да играя с него!

В Първо студио на Радио Пловдив днес не беше просто премиера на книга — беше празник на пловдивския футболен дух. Сякаш времето се върна в славните 80-те, когато „жълто-черната магия“ на Ботев покоряваше Европа. Сред светлините, аплодисментите и усмивките бе представена автобиографичната книга на легендарния Петър Зехтински – „Да играеш за другите“.

Стотици фенове препълниха залата – ветерани, приятели, и цяла плеяда футболни герои, обединени от едно име: Бат Петьо.

На сцената излезе президентът Петър Стоянов – фен на „канарчетата“ и дългогодишен приятел на Зехтински. С топли думи той откри вечерта и върна всички към годините, когато Пловдив бе столица на българския футбол.

Авторът на книгата, журналистът Диян Никифоров, разкри, че това не е просто биография, а човешка история за чест, интелект и страст към играта.

И тогава – залата избухна! На сцената се появи Христо Стоичков, кавалерът на „Златната обувка“, носещ специална изненада – съотборник на Зехтински от кипърския клуб Омония, с когото двамата печелят шампионската титла на острова. Камата не скри вълнението си: „Трябва да се уважи Петьо Зехтински. Израснах с него. Беше мозъкът на отбора – интелигентен, точен, спокоен. Такива като него се раждат веднъж.“

Публиката стана на крака. Водещите Петър Тосков и Андреана Бакалова поддържаха високия градус на емоцията с чувство за хумор и артистичен финес.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на младежта и спорта - Димитър Георгиев, кметът на Пловдив - Костадин Димитров, председателят на общинския съвет на Пловдив - Атанас Узунов, заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, бившият президент на Българския футболен съюз - Валентин Михов, множество бивши футболисти, спортисти и личности от обществения живот.

На 15 септември Петър Зехтински навърши 70 години, но духът му си остава същият – борбен, скромен и вдъхновяващ. В кариерата си има 351 мача и 39 гола за Ботев, а феновете го наричат просто „мозъкът на терена“.

Автор: Емил Кацаров

Снимка: Радио Пловдив

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK