bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Христо Стоичков се разчувства: Детската ми мечта беше да играя с него!

Пловдив на крака за Петър Зехтински

В Първо студио на Радио Пловдив днес не беше просто премиера на книга — беше празник на пловдивския футболен дух. Сякаш времето се върна в славните 80-те, когато „жълто-черната магия“ на Ботев покоряваше Европа. Сред светлините, аплодисментите и усмивките бе представена автобиографичната книга на легендарния Петър Зехтински – „Да играеш за другите“.

Стотици фенове препълниха залата – ветерани, приятели, и цяла плеяда футболни герои, обединени от едно име: Бат Петьо.

На сцената излезе президентът Петър Стоянов – фен на „канарчетата“ и дългогодишен приятел на Зехтински. С топли думи той откри вечерта и върна всички към годините, когато Пловдив бе столица на българския футбол.

Авторът на книгата, журналистът Диян Никифоров, разкри, че това не е просто биография, а човешка история за чест, интелект и страст към играта.

И тогава – залата избухна! На сцената се появи Христо Стоичков, кавалерът на „Златната обувка“, носещ специална изненада – съотборник на Зехтински от кипърския клуб Омония, с когото двамата печелят шампионската титла на острова. Камата не скри вълнението си: „Трябва да се уважи Петьо Зехтински. Израснах с него. Беше мозъкът на отбора – интелигентен, точен, спокоен. Такива като него се раждат веднъж.“

Публиката стана на крака. Водещите Петър Тосков и Андреана Бакалова поддържаха високия градус на емоцията с чувство за хумор и артистичен финес.

На събитието присъстваха още заместник-министърът на младежта и спорта - Димитър Георгиев, кметът на Пловдив - Костадин Димитров, председателят на общинския съвет на Пловдив - Атанас Узунов, заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, бившият президент на Българския футболен съюз - Валентин Михов, множество бивши футболисти, спортисти и личности от обществения живот.

На 15 септември Петър Зехтински навърши 70 години, но духът му си остава същият – борбен, скромен и вдъхновяващ. В кариерата си има 351 мача и 39 гола за Ботев, а феновете го наричат просто „мозъкът на терена“.

Автор: Емил Кацаров

Снимка: Радио Пловдив

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

президент Христо Стоичков валентин михов книга петър стоянов кмет ботев пловдив мозък николай бухалов петър зехтински на крака

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Футболът е в траур: млад талант се срина и почина по време на мач

Футболът е в траур: млад талант се срина и почина по време на мач
Насар: Все по-сериозно се замислям дали да напусна България

Насар: Все по-сериозно се замислям дали да напусна България
Кой поръча допинг проверката на Карлос Насар?

Кой поръча допинг проверката на Карлос Насар?

"Жена ми подстригваше Дел Пиеро. Когато тя почина, всичко се разпадна"

Последни новини

Назад и надолу! Протест срещу Георги Иванов и БФС!

Назад и надолу! Протест срещу Георги Иванов и БФС!
Футболът е в траур: млад талант се срина и почина по време на мач

Футболът е в траур: млад талант се срина и почина по време на мач

"Жена ми подстригваше Дел Пиеро. Когато тя почина, всичко се разпадна"
Тренираше с Кристиано Роналдо, днес бърка цимент

Тренираше с Кристиано Роналдо, днес бърка цимент
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV