Хулио Веласкес пред AS: Бяхме най-добрите!

Ще имаме нов стадион, това е важно, коментира в Испания треньорът на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи положителни коментари в родината си Испания, след като изведе „сините“ до шампионската титла. Наставникът, извел "сините" до титла №27 в България, говори пред AS.

„Много съм щастлив и доволен. Особено заради факта, че клубът има красива история. Не бе печелил обаче титлата от 17 години. Беше прекрасна емоция. От миналия сезон насам се справяме на ниво.

През този успяхме да бъдем най-добрите. Имахме притеснения дали можем да играем в сгъстен цикъл, но отборът се справи блестящо. Благодарен съм на играчите, че ни се довериха и изпълниха всичко. Невероятно е да спечелим титлата четири кръга преди края.

Време е да се насладим на постигнатото. Остават четири мача и трябва да направим добро шоу.

След това ще мислим за следващия сезон и квалификациите за Шампионската лига.

 

Георги Иванов връчва титлата на Левски

 

Левски отдавна не е стигал до същинската фаза на някой от турнирите. През миналата година бяхме близо. Ще видим какви са шансовете ни.

В момента клубът сменя собствеността си, но президентът ни остава. Ще бъде построен и нов стадион. Това е важно за клуба да продължи напред и да се развива“, заяви Веласкес.

 

