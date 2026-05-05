Георги Иванов връчва титлата на Левски

След 17 години чакане, Левски стана шампион на България, а в събота, срещу Лудогорец, клубът ще получи трофея лично от кумира на "сините" фенове - Георги Иванов.

27-ата титла на страната ще бъде връчена пред над 17 хиляди зрители! Президентът на Българския футболен съюз ще се завърне на "Георги Аспарухов" след повече от 10 години, за да изиграе една от най-важните роли в празника.

Той ще връчи бленувания трофей на Георги Костадинов, който ще е първият капитан на "сините" след Елин Топузаков, вдигнал отличието.

7 години по-късно

Това ще бъде първо стъпване на "Герена" на Георги Иванов от близо 7 години. За последно легендарният нападател бе на домакински мач на Левски в ръководна роля през 2019 г., когато бе в управата на Локомотив Пловдив.

В своята кариера като футболист Иванов се превърна в символ за левскарите, а един от най-паметните му моменти е "кървавият" гол в дербито с ЦСКА. Гонзо спечели шест титли със "синия" тим, сред които бе и последната до този момент през 2009 г. Той вкара 135 попадения в 238 мача, ставайки четвъртият най-резултатен играч в историята на Левски.

Плановете са рекордьорът по голове във Вечното дерби със синята фланелка (б.р. 15 попадения) - Георги Иванов, да застане редом до голмайстор №1 на клуба Наско Сираков (б.р. 209 гола) в ложите в сектор "А". Очаква се след края на срещата двамата да преминат през целия терен, за да вземат участие в награждаването.

И към момента организацията около вдигането на титлата продължава с пълна пара. Припомняме, че и миналата година лично президентът Георги Иванов връчи 14-ата титла на Лудогорец.

Както bTV първи ви информира, мачът в София ще бъде съпътстван и от шпалир от страна на "зелените" преди срещата. Така бившият първенец ще отдаде почит към Левски, който прекъсна 14-годишната хегемония на разградчани.