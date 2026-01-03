И в Германия го помнят! Пенев – човекът, който промени футболния ни свят, вече не е с нас

С голяма тъга научаваме за кончината на Димитър Пенев – легендата на българския футбол, треньор и играч, който остави незаличима следа в историята на нашия спорт.

Пенев почина на 80 години след продължително боледуване, оставяйки зад себе си наследство от страст, отдаденост и вдъхновение за поколения българи, пише германският Spiegel и припомня една от най-големите болки на Бундестима:

"Под негово ръководство националният отбор на България на световното първенство през 1994 г. в САЩ постигна историческо постижение. Победата над Германия с голове на Христо Стоичков и Йордан Лечков бе момент, който обедини цяла нация и показа как смелостта, талантът и упоритата работа могат да променят съдбата.

Ударът с глава на Лечков, с който бе прекратена серията на световните шампиони, остава един от най-запомнящите се мигове в българския футбол."

Като играч, Пенев беше два пъти "Футболист на годината", с над 360 мача за ЦСКА, 13 национални титли и 90 участия за националния отбор, представяйки България на три световни първенства. Като треньор, той обичаше футбола със сърцето си и бе обявен за най-добрия български треньор на 20-ти век.

В Италия също отбелязаха кончината на Стратега от Мировяне. Derbyderbyderby.it написа: "Ще бъде запомнен като непоколебим защитник, а след като окачи бутонките, той се превърна в символ като треньор, водейки цяла нация към мечта, разбита единствено от Роберто Баджо на първенството на САЩ'94..."

"Българската спортна общественост беше поразена от тъжна новина днес: легендарният Димитър Пенев, смятан за най-добрия треньор в историята на източната ни съседка, почина", гърми и sport1.mk.

