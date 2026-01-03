Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Сълзите от загубата на Димитър Пенев оставиха всички без думи. Човек с голямо сърце, земен, мъдър и изключително добър.

Статега изведе България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г. - най-високото ни класиране в историята, печелейки битки, които понякога изглеждаха невъзможни. И въпреки успехите си, той никога не повиши тон, винаги сплотяваше колектива и с най-приятелския си жест помагаше на всеки от нас.

„ Г-н Пенев, кого да хвана?“

Спомените за него са безброй – от малките реплики и шеги до огромните решения, които променяха съдбата на отбора. Златко Янков си спомня как на полувремето срещу Нигерия Пенев му каза: „Янков, пази онзи черния.“ Искаше да каже Йекини, който не вкара гола, а Янков отвърнал: „Г-н Пенев, те всички са черни, кого да хвана?“ Това е Пенев – човек с чувство за хумор, който успяваше да направи дори най-строгите инструкции запомнящи се и човешки.

"Винаги ще остане в сърцата ни, добър, мъдър човек. Най-добрият треньор на България. Направи колектив от много трудни характери и това ни помогна да стигнем този връх", допълва пред кореспондента ни в Бургас Елеонора Дъбова - Янков.

Специален, уникален и незаменим

Всеки, който е играл под негово ръководство, помни способността му да разпознава потенциала на всеки футболист. Даниел Боримиров е откровен, че Пенев знаел отлично кога да те похвали и кога да ти се скара, винаги за доброто на играча.

не само като треньор, но и като човек.

Ивайло Йорданов разказва пред екипа ни как преди мача с Мексико в САЩ Пенев го изненадал с позиция, на която никога не бил играл: „Ще играеш централен защитник!“ Този момент останал завинаги в съзнанието му – готовността да се жертваш за отбора, за България, за Пенев, беше нещо, което никой не забравя.

Добряк, прекалено може би добър, но и изключително отговорен и изискващ от всички нас най-доброто.

Дребни, но важни детайли

Вратарят Пламен Николов разказва как Пенев успявал да направи националния отбор истински сплотен колектив, въпреки трудните характери и големите амбиции на играчите. "Той знаеше кога да бъде строг и кога да прояви компромис, за да върви отборът напред. Тези дребни, но важни детайли изградиха основата на един исторически успех – първата победа на България на световни финали", категоричен е Николов.

А Пламен Марков си спомня неподражаемото му чувство за хумор: „По време на лагери за националния отбор някои играчи оставяли колите си навън. Пенев поставял кибритени клечки под гумите, за да види дали някой ще излезе през нощта. Строг, мъдър, но винаги с усмивка.“

