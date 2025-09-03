Илиан Илиев: Не трябва да се концентрираме върху Ламин Ямал

Футболистите на България знаят къде са силните и слабите места в отбора на Испания. Това сподели селекционерът на националния отбор преди важния мач от световните квалификации на Националния стадион. Той също така е убеден, че не трябва целият фокус в играта да пада върху Ламин Ямал.

"Испания имат топ футболисти"

"По принцип Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Освен Ламин Ямал, мога да изброя още десетина имена на топ футболисти, към които имаме огромен респект. Футболът е колективна игра и не може да се концентрираме върху един футболист. Този лагер е един от най-кратките. Ще опитаме да сме компактни и да държим линиите близо една до друга, за да предотвратим ситуации за Ламин Ямал и останалите", сподели Илиан Илиев.

"Нашият отбор не е играл скоро пред толкова много публика у дома, въпреки че в Пловдив дойдоха 15-16 хиляди за Лигата на нациите. Надявам се този импулс, който ще даде публиката, да е в правилната посока, защото има моменти, когато футболистите се подлагат под напрежение. Има разлика в класите, но много пъти на наш терен сме постигали добри резултати, дори срещу по-силни отбори, като този на Испания", продължи националният ни селекционер.

Не сме говорили нещо по-различно. Футболистите са достатъчно зрели, за да разберат срещу кого играят, каква е обстановката и т.н. Единственото, на което наблегнахме повече, бе да кажем, че в такива мачове и малкото, което правиш, може да се забележи. Знам, че трябва да бягаме повече, да си помагаме повече, да сме повече отбор от друг път. Футболистите това го знаят, но това са фактите.

Със сигурност, който и да беше на мое място начело на националния отбор, това е най-големият мач в кариерата ми. Това е най-важният мач за мен, може би и за по-голямата част от играчите.

"Най-важният мач в кариерите ни"

Има много работа пред отбора, за да казвам какво ще постигнем. Не искам с много приказки да се пренавиваме. Мачът е важен, за много от нас ще бъде най-важният в кариерата. Нека се подготвим, разбира се, излизаме за позитивен резултат, знаейки кого срещаме. С този щаб играхме две квалификации, а също и Лига на нациите. Разбира се, съперниците не са от такава класа, но имаме само една по-голяма загуба – срещу Северна Ирландия. Всеки иска България да постигне добър резултат, но трябва да се трудим много и футболистите го знаят.

Знаем каква е силата на Испания. Те правят много ротации, не използват само празните пространства. Гледахме мачовете им с Нидерландия и Франция, които в определени моменти играха в нисък блок и няма да е учудващо, ако и ние прибегнем до това.

Снимка: Facebook

Единствен, който пропусна една тренировка, е Лукас Петков. Още не сме решили и не са ни казали от медицинския щаб, дали ще играе. Имаме някаква основа, но има 3-4 поста, на които трябва да изберем по-добрия вариант. Имаме проблеми с централните защитници като това, че не са играли много или са млади момчета. В такива мачове може да е моментът за тях. Имаме някои колебания по състава, утре денят е дълъг, тогава ще се решава", заяви Илиев.

