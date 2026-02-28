bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Илиан Илиев загатна за оставка, феновете избухнаха!

Разлом във Варна

Илиан Илиев загатна за оставка, феновете избухнаха!
Загубата с 1:2 от Добруджа доведе до сътресения в Черно море. Треньорът на варненци Илиан Илиев загатна за възможна раздяла...

„Да ти кажа честно, може да има промяна, ама не от тази гледна точка. Ще разберете каква“, каза наставникът, след като определи поражението в Добрич като „изигран по глупав начин мач“, коментира бившият селекционер на България.

Реакцията не закъсня.

Публикуваме пълния текст на позицията на феновете на Черно море, публикувана след мача в Добрич.

ПОЗИЦИЯ НА НФК

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „ЧЕРНО МОРЕ“

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.
Но всяко търпение има своите граници!
Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.
Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН.
Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен „Черно море“, ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ!

Гонзо: Сегашните национали не могат дори да стигнат до Левски и ЦСКА

ДО ФУТБОЛИСТИТЕ
Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.
Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.

ДО ИЛИАН ИЛИЕВ
Тренер, ти си един от нас. Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за „Черно море“.
Ще бъдеш завинаги в нашите сърца. Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ!", пишат ултрасите на Черно море.

