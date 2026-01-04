bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Вече ги няма такива хора във футбола“ – силни думи на Илиян Илиев за Пенев

Загубихме страхотен специалист, но преди всичко – изключителен човек, признава треньорът на Черно море

Бившият национален селекционер на България и настоящ треньор на Черно море Илиян Илиев, изрази своята скръб по повод кончината на легендарния Димитър Пенев, който почина на 3 януари на 80-годишна възраст.

Вчера България загуби един изключително важен човек за родния футбол. Не съм от хората, които пишат във Facebook, но използвам този момент, за да изкажа съболезнованията си към всички близки на Димитър Пенев.

Снимка: Ладислав Цветков

Имах щастието той да ми бъде треньор, а впоследствие и да работя като негов помощник.

"Беше пример за всички нас"

Той ми даде път в националния отбор още в началото. Загубихме страхотен специалист, но преди всичко изключителен човек, който беше пример за всички нас с толерантността си нещо, което все по-рядко виждаме във футбола. Много време сме загубили. И въобще още един човек, който притежаваше тези качества, си отиде…“, сподели с тъга Илиев.

Автор: Йордан Фотев

Дъщерята на Туньо към Пената: Началника! – така разказваше тати за теб

Тагове:

черно море траур Илиян Илиев кончина димитър пенев почит сълзи

