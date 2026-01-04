„Вече ги няма такива хора във футбола“ – силни думи на Илиян Илиев за Пенев

Бившият национален селекционер на България и настоящ треньор на Черно море – Илиян Илиев, изрази своята скръб по повод кончината на легендарния Димитър Пенев, който почина на 3 януари на 80-годишна възраст.
„Вчера България загуби един изключително важен човек за родния футбол. Не съм от хората, които пишат във Facebook, но използвам този момент, за да изкажа съболезнованията си към всички близки на Димитър Пенев.
Имах щастието той да ми бъде треньор, а впоследствие и да работя като негов помощник.
Той ми даде път в националния отбор още в началото. Загубихме страхотен специалист, но преди всичко – изключителен човек, който беше пример за всички нас с толерантността си – нещо, което все по-рядко виждаме във футбола. Много време сме загубили. И въобще – още един човек, който притежаваше тези качества, си отиде…“, сподели с тъга Илиев.
Автор: Йордан Фотев
