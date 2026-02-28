Груев титуляр, Лийдс не успя да спре Сити

Българският национал Илия Груев изигра нов силен мач за Лийдс Юнайтед, но тимът му отстъпи с 0:1 у дома на Манчестър Сити в двубой от Висша лига.

На „Елънд Роуд“ йоркширци показаха характер и дисциплина, а Груев отново бе сред най-стабилните в средата на терена. Халфът започна като титуляр и остана в игра до 75-ата минута, когато мениджърът Даниел Фарке заложи на по-офанзивен вариант в търсене на изравняването.

Снимка: Reuters

Тимът на Пеп Гуардиола срещна сериозна съпротива и дълго време не успяваше да намери ритъм в атака. Въпреки това класата си каза думата в добавеното време на първата част, когато Семеньо реализира единствения гол в мача.

След почивката Лийдс вдигна оборотите. Публиката повярва, че точката е напълно постижима, а смяната на Груев подсили натиска в предни позиции. До попадение обаче така и не се стигна.

Успехът оставя гранда от „Етихад“ в битката за върха с 59 точки, като тимът продължава преследването на лидера Арсенал (61). „Топчиите“ в неделя играят с Челси.

Груев и компания остават над опасната зона – на 15-о място с 31 точки.

„Наистина е разочароващо, защото заслужавахме да отбележим гол, особено в първите 20 минути. След това Сити се представи отлично в защита и се възползва от едно свое положение. Ние трябваше да вкараме поне един гол. Нямаше как да играем така 90 минути, защото бе супер изтощаващо“, заяви Груев за Sky Sports.

Снимка: Reuters

„Бяхме мотивирани за този мач, но получихме гол десетина секунди преди края на първата част. Ударът бе тежък. Сити владееше повече топката и това е нормално за техния стил, но имахме шансове и на контраатака. В последните 10–15 минути натиснахме, но пак не успяхме да вкараме“, добави българинът.