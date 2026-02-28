Груев титуляр, Лийдс не успя да спре Сити

Българският национал Илия Груев изигра нов силен мач за Лийдс Юнайтед, но тимът му отстъпи с 0:1 у дома на Манчестър Сити в двубой от Висша лига.
На „Елънд Роуд“ йоркширци показаха характер и дисциплина, а Груев отново бе сред най-стабилните в средата на терена. Халфът започна като титуляр и остана в игра до 75-ата минута, когато мениджърът Даниел Фарке заложи на по-офанзивен вариант в търсене на изравняването.
Тимът на Пеп Гуардиола срещна сериозна съпротива и дълго време не успяваше да намери ритъм в атака. Въпреки това класата си каза думата в добавеното време на първата част, когато Семеньо реализира единствения гол в мача.
След почивката Лийдс вдигна оборотите. Публиката повярва, че точката е напълно постижима, а смяната на Груев подсили натиска в предни позиции. До попадение обаче така и не се стигна.
Успехът оставя гранда от „Етихад“ в битката за върха с 59 точки, като тимът продължава преследването на лидера Арсенал (61). „Топчиите“ в неделя играят с Челси.
Груев и компания остават над опасната зона – на 15-о място с 31 точки.
„Наистина е разочароващо, защото заслужавахме да отбележим гол, особено в първите 20 минути. След това Сити се представи отлично в защита и се възползва от едно свое положение. Ние трябваше да вкараме поне един гол. Нямаше как да играем така 90 минути, защото бе супер изтощаващо“, заяви Груев за Sky Sports.
„Бяхме мотивирани за този мач, но получихме гол десетина секунди преди края на първата част. Ударът бе тежък. Сити владееше повече топката и това е нормално за техния стил, но имахме шансове и на контраатака. В последните 10–15 минути натиснахме, но пак не успяхме да вкараме“, добави българинът.