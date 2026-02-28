„Това ли е новият Меси? Барса унижи Виляреал

Барселона разби с 4:1 Виляреал на „Камп Ноу“ в мач от 26-ия кръг на Примера дивисион.

Младата звезда Ламин Ямал отбеляза първия си хеттрик в мъжкия футбол и изведе каталунците поне временно с 4 точки пред Реал Мадрид, който ще играе срещу Хетафе в понеделник, 2 март.

Снимка: Reuters

Ямал откри резултата в 28' след асистенция на Фермин Лопес, а само девет минути по-късно реализира отново с далечен удар, отново след пас на Лопес. Опитите на Виляреал да върне мача бяха спрени – пропуск на Айосе Перес и отменен гол на Жул Кунде.

След почивката гостите успяха да се разпишат чрез Сантиаго Морино, но Ламин Ямал направи 3:1 в 69', а Роберт Левандовски оформи крайното 4:1 в добавеното време.

Виляреал спря серията си от две поредни победи и остава трети с 51 точки.

Снимка: Reuters

„Играхме много силен противник, така че съм наистина доволен от головете и победата. Поне един от тях трябваше да влезе... Хората искаха да вкарам 100 гола на 16 години – това би било страхотно, но е наистина е трудно. Всичко се случва постепенно: един гол, два… Да помагам на отбора ме прави много щастлив“, каза Ямал в интервю за Movistar.