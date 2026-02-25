bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Илия Груев е микс между Стоичков и Матеус"

Висока оценка от треньор на Лийдс

"Илия Груев е микс между Стоичков и Матеус"
БГНЕС

Националът Илия Груев от началото на годината е титуляр в 9 от 9-те мача на Лийдс в английската Висша лига и в 10 от 11-те в всички турнири. 25-годишният българин изпълнява задачите си като дефанзивен халф – подсигурява защитата, раздава точни пасове и свързва играта с офанзивата.

Снимка: БГНЕС

През 2026 г. Груев вече има 3 асистенции, като две от тях бяха при победата с 3:1 над Нотингам, след която бе обявен за играч на мача.

Мениджърът Даниел Фарке го похвали, описвайки го като „микс от Христо Стоичков и Лотар Матеус“.

Висшата лига го обича: Груев вече е най-скъпият ни футболист!

Според статията на Исаак Джонсън от Daily Mirror, цитирана от "24 часа", „Илия Груев е толкова скромен, колкото е и сдържан и здраво стъпил на земята като футболист.“

Снимка: БГНЕС

Авторът отбелязва, че макар да не попада често в заглавията, българинът не успя да избегне светлината на прожекторите след превъзходното си представяне срещу Форест.

Самият Груев споделя: „Когато чуеш подобни неща, е наистина приятно, защото виждаш, че треньорът те цени много.“

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул (ОБНОВЕНА)
 
