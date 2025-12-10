Висшата лига го обича: Груев вече е най-скъпият ни футболист!

Да бъдеш част от най-гледаното, най-скъпо и безспорно най-конкурентното футболно първенство на планетата – английската Висша лига – не е просто престиж. Това е световната витрина, на която можеш или да блеснеш, или да останеш в сянка. Илия Груев избра първото.

Само дни преди края на 2025-а националът на България направи крачка, която поставя името му в историята – 25-годишният полузащитник на Лийдс вече е най-скъпият български футболист в света.

Изчисленията на най-авторитетния индикатор за стойността на футболистите – Transfermarkt – оцениха Груев на 9 милиона евро, след ново увеличение от 1 милион.

Така той детронира капитана Кирил Десподов, с когото деляха върха до октомври, припомня "24 часа".

От старта на сезона Груев регистрира двойно надграждане на своята трансферна стойност – първо с + 3 млн., после с още + 1 млн., след като само преди няколко месеца бе оценяван на 5 млн. евро.

В последните срещи Лийдс посрещна три от колосите на Острова – Манчестър Сити, Ливърпул и Челси – а Груев започна като титуляр в първите два мача и влезе като ключова смяна в третия. Резултатът – четири спечелени точки срещу противници, които разполагат с бюджети и състави в отделна вселена.

Снимка: Getty Images

Пристигнал през август 2023 г. от Вердер срещу 6,5 млн. евро, Илия за по-малко от година премина от талант с потенциал към актив с доказана стойност.

След втория Десподов с цена от по 3,5 млн. се нареждат Петко Христов (Специя, Италия), Филип Кръстев (Оксфорд, Англия), чиято цена пада с половин милион, и Марин Петков (Левски).

