bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Висшата лига го обича: Груев вече е най-скъпият ни футболист!

От 5 до 9 милиона за няколко месеца

Висшата лига го обича: Груев вече е най-скъпият ни футболист!
Reuters

Да бъдеш част от най-гледаното, най-скъпо и безспорно най-конкурентното футболно първенство на планетата – английската Висша лига – не е просто престиж. Това е световната витрина, на която можеш или да блеснеш, или да останеш в сянка. Илия Груев избра първото.

Само дни преди края на 2025-а националът на България направи крачка, която поставя името му в историята – 25-годишният полузащитник на Лийдс вече е най-скъпият български футболист в света.

Изчисленията на най-авторитетния индикатор за стойността на футболистите – Transfermarkt – оцениха Груев на 9 милиона евро, след ново увеличение от 1 милион.

Така той детронира капитана Кирил Десподов, с когото деляха върха до октомври, припомня "24 часа".

От старта на сезона Груев регистрира двойно надграждане на своята трансферна стойност – първо с + 3 млн., после с още + 1 млн., след като само преди няколко месеца бе оценяван на 5 млн. евро.

Груев и Лийдс приближиха Слот към изхода на Анфийлд

В последните срещи Лийдс посрещна три от колосите на Острова – Манчестър Сити, Ливърпул и Челси – а Груев започна като титуляр в първите два мача и влезе като ключова смяна в третия. Резултатът – четири спечелени точки срещу противници, които разполагат с бюджети и състави в отделна вселена.

Снимка: Getty Images

Пристигнал през август 2023 г. от Вердер срещу 6,5 млн. евро, Илия за по-малко от година премина от талант с потенциал към актив с доказана стойност.

След втория Десподов с цена от по 3,5 млн. се нареждат Петко Христов (Специя, Италия), Филип Кръстев (Оксфорд, Англия), чиято цена пада с половин милион, и Марин Петков (Левски).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК
Тагове:

България пари челси манчестър сити ливърпул цена паок лийдс илия груев кирил десподов transfermarkt

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Сан Мамес" - арената, която може да укроти ПСЖ
Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер (ВИДЕО)

Без Салах: Ливърпул изкова ценна победа срещу Интер (ВИДЕО)
Барселона обърна Айнтрахт, но загуби Ямал (ВИДЕО)

Барселона обърна Айнтрахт, но загуби Ямал (ВИДЕО)
Треньор на Кобрата: Хората го харесват, има хубава енергия (ВИДЕО)

Треньор на Кобрата: Хората го харесват, има хубава енергия (ВИДЕО)

Последни новини

"Сан Мамес" - арената, която може да укроти ПСЖ
Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)

Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)
Мадрид в паника: Играчите обръщат гръб на Алонсо, Клоп е на линия!

Мадрид в паника: Играчите обръщат гръб на Алонсо, Клоп е на линия!
24 килограма за броени седмици – шокиращ обрат в живота на легендарен треньор

24 килограма за броени седмици – шокиращ обрат в живота на легендарен треньор
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV