bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Испанско издание избра Христо Стоичков за №1

Кирил Десподов и Валери Божинов също намериха място в класацията

Испанското списание "Кодро" обяви своя Топ 50 на българските футболисти за всички времена.

От изданието явно не се притесняват да правят сравнения между играчи от различни епохи, носещи известна доза субективизъм.

На върха, очаквано, е кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. Христо Стоичков. След това обаче става интересно. Негов подгласник е великият Георги Аспарухов-Гунди, а трети - голмайстор №1 на "лъвовете" Димитър Бербатов.

Петицата допълват Христо Бонев и Красимир Балъков, а сред десетте най-добри са още Емил Костадинов, Петър Жеков, Стилиян Петров, Трифон Иванов и Димитър Пенев. Починалият наскоро герой от САЩ'94 Борислав Михайлов е 11-и.

Странно е обаче, че Поета на българския футбол Димитър Якимов е поставен чак на 25-о място, а в класацията няма място за играчи като Георги Димитров, Аян Садъков, Пламен Гетов или Павел Панов.

Озадачаващо Никола Миланов се нарежда 26-и. А единственият активен футболист е заемащият 49-ата позиция Кирил Десподов. Той е точно пред Валери Божинов.

Феновете на Левски едва ли ще са доволни от подреждането, тъй като 9 от първите 10 са обличали екипа на ЦСКА.

Тагове:

България Испания Христо Стоичков валери божинов списание класация футболисти кирил десподов кодро 1

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV