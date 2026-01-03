bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

Правят възпоменателен кът

Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.

Най-големият български треньор и легендарен футболист почина днес на 80-годишна възраст.

„Без него нямаше да ни има“ – Петър Хубчев пред bTV за Димитър Пенев (ВИДЕО)

"Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Поклон пред светлата му памет!

Ще те помним вечно, Пена!", написаха от ЦСКА.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

 
Тагове:

цска свещ поклонение димитър пенев българска армия предмет национален стадион

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!
Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!

Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!
Гонзо: Черен ден за българския футбол!

Гонзо: Черен ден за българския футбол!

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Последни новини

„Без футбола щях да съм в затвора или под земята

„Без футбола щях да съм в затвора или под земята"
Последният разговор на Джони Велинов с Пенев – феновете не могат да спрат да плачат

Последният разговор на Джони Велинов с Пенев – феновете не могат да спрат да плачат
Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!
„Събуди ме от този кошмар“: Съотборникът на Мони Николов за диагнозата, която спря живота му

„Събуди ме от този кошмар“: Съотборникът на Мони Николов за диагнозата, която спря живота му
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV