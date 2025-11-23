Как един пастор в Италия промени живота на Валери Божинов (ВИДЕО)

Валери Божинов гостува в студиото на "120 минути" и сподели лични спомени от детството си и началото на кариерата в Италия. Всеизвестен факт е, че на 13 години той заминава сам за Лече.

„Една история се пише, не се изтрива, продължава да се пише. Надявам се моят син да продължи да пише историята. На 13 отидох сам в Лече. Имах закрилник, който отговаряше за децата от провинцията и от чужбина. Дон Дамяно беше пастор. Отговаряше за 25 деца“, разказва бившият футболист пред Станислав Иванов.

"Знание, образование, дисциплина, начин на живот"

Той го е научил на ценности и образование: „Знание, образование, дисциплина, начин на живот – всичко това получих там. Всяка събота или неделя имахме час в църквата. За мен беше привилегия да науча повече за религията.“

В пансиона Божинов споделял обедите и вечерите с наставника си: разговори, изповеди, споделяне на тревогите. „Това не струва пари, трябва да го изживееш. Аз съм благодарен, че израснах с Дон Дамяно и научих как се оцелява.“

Преходът към Италия

„Заминах за Малта, а след това и за Италия в края на 90-те, беше трудно. В Италия научих ред и дисциплина. И там не беше цветя и рози, но беше малко по-цивилизовано.“

Футболът е неговата страст още от ранна възраст. „Отивах на училище, после бягах, играех с топката сутрин и вечер. Моето желание беше да бъда част от легендите – плаках и се радвах на своите кумири от САЩ'94.“

Мечтата на детето

„В стаята ми имаше плакати на Роналдо, Стоичков, Зидан, Баджо, Дел Пиеро. В Лече гоних топката, а на 15 дебютирах срещу Зидан и Дел Пиеро в мача Лече – Бреша.“

Уроци от големите

„На терена са зверове – не гледат никого в очите, изяждат те, но след това са хора като Недвед, например, които ти подават ръка. Талантът е даденост, но за да се усъвършенстваш, трябва много труд, мотивация и желание.“

Съвети към младите футболисти

Божинов е на мнение, че школите в България трябва да имат треньори с опит и достойно заплащане: „1200–2000 лева не стигат да се издържи семейство. Без пари и структурираност няма как да стане.“

Живот извън терена

„Имам две деца – момче на 18 и принцеса на 14. Не мога да правя щуротии. Ако искаме гордост и щастие, трябва да сме пример“, каза още Божинов.

Чуйте целия разговор - във видеото.

