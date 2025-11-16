Валери Божинов: Къде е държавата, когато спортът загива?

"Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът - напълно изоставен.", избухна Валери Божинов в социалните мрежи.

"Къде сте вие - политици, министри, депутати, лидери, президент?, продължава емоционалната публикация на бившия национал.

Думите му идват след петата поредна загуба за България в световните квалификации. След нея националът Филип Кръстев каза "От много години излизаме тотално смачкани. Ние сме продукт на държавата".

"Лъвовете" са на прага на историческо дъно, като само веднъж са завършвали пресявки без точков актив - през далечната 1933 г. Тогава обаче форматът е различен и мачовете са 3, а не 6.

Според Божинов години наред феновете гледат едно и също - "Никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции! Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо".

Всичко умира

"За сметка на това в парламента има всичко - обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно - всички изчезвате", продължава Божинов, чиято кариера премина през Ювентус, Спортинг Лисабон и Манчестър Сити.

"И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола. Нито една идея. Нито една отговорност. И знаете ли истината? Нищо не сте направили за хората. Нищо не сте направили за спорта. Нищо не сте направили за моя, за нашия любим футбол"

"Министри, депутати, лидери на партии, президент - стига приказки. Страната не се оправя с думи, а с действия и решения. Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката. От вас зависи бъдещето. От вас зависи дали ще има спорт в България или не"

"Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска - спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат - всичко умира.", пише още Божинов.

