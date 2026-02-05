Кал, вода и сняг: Какво газиха феновете на мача за Суперкупата? (ВИДЕО)

Мачът за Суперкупата на България вече е в историята, но онзи 3 февруари ще остане доста дълго в спомените на... феновете по трибуните.

Трябва да признаем, че победата с 1:0 над Левски на Лудогорец не дойде след брилянтен футбол, така че причината е друга.

Привърженици алармираха, че при подстъпите към сектор "Б" е трябвало да газят гъста кал, а вътре в стадиона са тънали в сняг и дълбоки локви.

Сигналът

В деня след мача няколко привърженици пратиха писмо до Българския футболен съюз, Професионалната футболна лига и Министерството на вътрешните работи.

"Уважаеми господа,

В последното десетилетие (най-малко) влизането на Националния стадион „Васил Левски“ за запалянковците на „Левски“ с билети за сектор „В“ се превръща в истински кошмар заради ниското равнище на организация и липсата на каквото и да е съобразяване с обстановката и вида на пространствата около стадиона, през които трябва да преминат феновете. По-конкретно, преди всеки двубой сме принудени да газим невъобразимата кал, която се образува след всеки валеж (дъжд или сняг) между сектор „Б“ и т.нар. стадион „Юнак“. Защо алеята около сектор „Б“ не може да се използва от всички зрители - не е ясно.

След разтопилия се сняг в деня на финала за Суперкупата гореспоменатото пространство беше практически непроходимо и всъщност да го наречем кално, би било по-скоро комплимент. То по-скоро представляваше тиня, през която поради указанията на полицейските служители трябваше да преминат хиляди хора. Стремейки се да избегнат най-голямата мръсотия, хората рискуваха да стъпват по издадени камъни и дори дървета, за да прескочат или заобикалят образувалото се блато. Непосилна задача. В крайна сметка се добрахме до сектор „В“, а там ни чакаше нова изненада - между редовете имаше по пет пръста вода, което накара на практика почти всички привърженици не да седят на седалките, а да стъпват върху тях и да гледат отраженията си в локвите. Поне частично си изчистихме обувките. В същото време седалките в сектор „Б“ бяха заринати в сняг.

В допълнение, част от входовете на секторите „Б“ и „В“ бяха затворени, което затрудни и забави изключително много напускането на стадиона след края на мача.

Уважаеми господа,

Вчерашното ни преживяване беше унизително и се повтаря при всеки мач на „Левски“ на Националния стадион „Васил Левски“, освен ако нямаме късмет времето да е сухо и калта до „Юнак“ да се смили над нас, поне доколкото е възможно, но не се случва често. Това е подигравка с всички фенове на футбола, които отделят хич не малко време и пари, за да подкрепят любимия си отбор, който и да е той. Днес ще бъде „Левски“, утре - „ЦСКА“, „Ботев“, „Локомотив“ и т.н. Мястото, през което за пореден път трябваше да преминем, не е пригодно за пълчища от хора преди спортно мероприятие при каквито и да е атмосферни условия. Последните са важен, но не и незаобиколим фактор при адекватно съобразяване с тях в процеса по организация.

Снимка: Богдан Млъчков

Уважаеми господа,

Моля, НЕ ГОНЕТЕ хората от стадионите. Футболът е празник, по време на който феновете да подкрепят любимите си отбори и, ако желаят, да дойдат с хубавите си дрехи. А не да бъдат принудени да сложат по-овехтелите, знаейки, че след поредния поход в тинята около Националния стадион последващата им употреба ще бъде сериозно поставена под въпрос.", пишат феновете.

Мнението

Един от тях е Богдан Млъчков, който е познат в спортните среди с волейболния си подкаст.

"Това, което се случи онзи ден, премина всякакви граници. Тези условия, на които бяхме подложени, са унизителни за феновете и не трябва да се случват по никакъв начин. Това писмо го пращаме като фенове на Левски, но само защото ние сме потърпевши в ситуацията. Винаги в това пространство е било много кално. Когато няма валеж, ситуацията е по-поносима. Не разбирам защо феновете, които влизат в Сектор "В" не трябва да минават по алеята на Сектор "Б"? Това не съпътства само спортни мероприятия, а и на културни. Не е нормално да си гледаме отраженията, когато седим отгоре на седалките. Не им е това предназначението.

Както се видя много добре по време на мача, в Сектор "Б" беше пълно със сняг, не беше изчистено. Левски е наказан с глоба за хвърлени предмети - снежни топки. Да, не е редно да се хвърлят, но ако беше изчистен снегът, нямаше да има снежни топки. От тази гледна точка Професионалната футболна лига трябва да се погрижи между редовете да няма толкова вода. Не е сериозно да има 5 пръста вода и сняг по седалките", заяви Млъчков в "Спортен нюзрум".