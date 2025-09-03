bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кирил Десподов: Нямаме търпение (ВИДЕО)

Не страх, а нетърпение! Такава е атмосферата в националния отбор по футбол преди домакинския сблъсък срещу европейския шампион Испания. Капитанът на „лъвовете“ Кирил Десподов сподели, че това са най-хубавите мачове за един футболист.

Нямаме търпение

„За всички нас е хубаво чувството да има такъв интерес към мача. Все пак играем срещу европейския шампион. Това са най-хубавите мачове – да излезеш да играеш срещу едни от най-добрите футболисти в света. Винаги може да извлечеш позитивизъм от тях и ако си свършиш добре работата, да си удовлетворен от работата си след това. В отбора нещата са спокойни, има настроение и с нетърпение очакваме утрешния мач“, сподели Десподов на пресконференцията преди срещата с Испания.

Снимка: Lap.bg

Във форма съм

„Чувствам се добре, успях да изиграя 3 мача през изминалата седмица. Във форма съм, тренирах много, докато бях контузен, дори двуразово и мисля, че дори съм по-добре от преди“, добави петкратният носител на наградата Футболист №1 на България.

