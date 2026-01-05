bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Йордан Лечков: Нека се ценим, докато сме живи! (ВИДЕО)

Силни думи

Димитър Пенев е белязал живота на всеки, до когото се е докоснал. Заветите на Стратега от Мировяне ще се пазят от неговите момчета дълго след днешния тъжен ден на сбогуване.

Йордан Лечков е едно от неговите момчета. От тези, които се превърнаха в герои на световното първенство в САЩ по наставленията на Пената.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Спомените на Йордан Лечков

"Толкова много път е дал на големи футболисти, които покориха Европа, света, включително и на мен в националния отбор. Поклон пред паметта му. В личен план мога да кажа само хубави думи, през всичките тези години не съм чул лоша дума от него. Работеше с такива трудни характери, каквито сме били ние, всеки дърпа към себе си, това е едно от неговите достойнства. Съумя да обедини индивидуалности в един добър отбор.

Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

На мен ми се ще да се ценим, докато сме живи", каза още в типичния си крайно откровен стил Йордан Лечков.

Тагове:

футбол национален отбор йордан лечков поклонение димитър пенев сащ94

