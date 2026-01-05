bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)
Трудно сбогуване
Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)

Трудно сбогуване

Днес цяла България плаче за великия Димитър Пенев, а болката на близките му е несравнима. Дори големите мъже не могат да контролират емоциите си...

А Христо Стоичков е направо неутешим до ковчега на футболния си баща.

Оставаме без думи. Сълзи потичат и от нашите очи, докато гледаме мъката, изписана по лицето на Камата.

Поклонението

Днес е най-тъжният ден в българския футбол! Изпращаме от този свят треньор номер 1 на ХХ век, архитекта на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г. - Димитър Пенев. 

Стратега от Мировяне почина преди два дни, на 80-годишна възраст. 

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

Тагове:

футбол Христо Стоичков димитър пенев сбогуване сащ94

