Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)

Днес цяла България плаче за великия Димитър Пенев, а болката на близките му е несравнима. Дори големите мъже не могат да контролират емоциите си...

А Христо Стоичков е направо неутешим до ковчега на футболния си баща.

Оставаме без думи. Сълзи потичат и от нашите очи, докато гледаме мъката, изписана по лицето на Камата.

Снимка: БГНЕС

Поклонението

Днес е най-тъжният ден в българския футбол! Изпращаме от този свят треньор номер 1 на ХХ век, архитекта на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г. - Димитър Пенев.

Стратега от Мировяне почина преди два дни, на 80-годишна възраст.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK