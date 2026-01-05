Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед каза "Край!". Тази сутрин мениджърът Рубен Аморим е бил уволнен, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Новината бе потвърдена и на сайта на тима от Манчестър.

Представянето на Рубен Аморим

Последният мач на португалеца бе в неделя (4 януари), при равенството 1:1 с Лийдс. След срещата обаче Аморим нападна ръководството, като заяви, че е дошъл в Юнайтед, за да е мениджър на клуба, а не треньор.

След 20 изиграни мача Манчестър Юнайтед е шести във Висшата лига с актив от 31 точки, колкото има и петият Челси, а четвъртият Ливърпул е с три повече. В непосредствена близост са Брентфорд и Съндърланд.

Снимка: gettyimages

Португалецът беше назначен през ноември 2024 година и изведе отбора до финал в турнира Лига Европа през май в Билбао. Финал, загубен от Тотнъм.

Мениджър на "червените дяволи" до края на сезона ще бъде наставникът на юношите до 18 г. Дарън Флетчър.

