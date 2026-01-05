bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Какво каза Димитър Пенев на Христо Янев преди мача с Левски? (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА разкри последните думи, чути от легендата на родния футбол

Димитър Пенев - винаги готов за разговор, винаги усмихнат, винаги разположен за футболни съвети. 

Днес, 5 януари, се сбогуваме с този великан на българския футбол. Той почина преди два дни, като потопи в скръб целия ни футбол. 

Бившият футболист и треньор, постигнал най-големия успех в този спорт за България - четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г., не пестеше съвети, когато те бяха поискани. А настоящият треньор на ЦСКА Христо Янев разкри, че се е допитвал до него преди един от най-важните мачове през сезона. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Преди дербито

На 8 ноември 2025 г. ЦСКА победи Левски с 1:0 в дербито, което вълнува най-много привърженици у нас. На поклонението на Пенев Христо Янев разкри какъв съвет му е дал Стратега преди мача. 

Снимка: Lap.bg

"Последният път, в който си говорихме, беше преди мача с Левски. Просто го питах какво мисли, че е най-правилно, той каза, че е най-правилно да направиш онова, което чувстваш със сърцето си. Помолихме го да му направим кафе, искаше да го изпием с него, държеше да го пием заедно.

Винаги беше усмихнат, позитивен, смирен, не изтъкваше какво е постигнал. Винаги гледаше да направи обстановката спокойна, с това ще го запомня аз", каза Янев след като си взе последно сбогом със Стратега. 

Заветът

"Показваше ни, че е човек, без значение какво правеше във футбола. Той беше велик човек. Без значение колко далеч иска всеки да стигне, трябва да стигнем далеч като хора, да бъдем смирени. Да не позволяваме в моменти, в които постигаме някакви резултати, да не бъдем хора", определи завета на Пенев Христо Янев. 

Снимка: БГНЕС

Всеки, който иска да се сбогува с Димитър Пенев, може да го направи на националния стадион "Васил Левски" днес, 5 януари. 

