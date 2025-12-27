Кошмар във Видин: Футболист на Бдин почина на 25

Невиждана трагедия във Видин! Футболистът на Бдин Ангел Петров почина само на 25 години. Причината за смъртта му все още не е ясна.
Младият мъж е възпитаник на местната Математическа гимназия. Освен екипа на Бдин, носи и този на Дреновец.
Новината за неговата кончина беше потвърдена от ОФК Бдин в социалните мрежи.
"С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.
Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.
Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас!
Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.
Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога.", написаха от третодивизионния клуб.
Според Bulnews, Петров е починал по време на благотворителен турнир по футбол на малки врати в Спортната зала "Фестивална" във Видин.
Ежегодната надпревара се организира от двама ентусиасти - Борис Георгиев и Любомир Иванов. Тази година всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на Памела Ангелова - млада майка от Видин, диагностицирана с рак на дебелото черво.
Организаторите споделят, че всяко издание на турнира е посветено на различна кауза, като основната идея е чрез спорта да се обединят хората и да се помогне на нуждаещи се.
Спортната редакция на bTV поднася съболезнования на близките на Ангел Петров!
