Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха

Тодор Живондов ще води тима до назначаването на нов треньор

Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха
Два дни преди гостуването на Ференцварош в Лига Европа, Лудогорец официално обяви раздялата с треньора Руи Мота. От клуба съобщават, че двете страни са постигнали договорка за прекратяването на договора по взаимно съгласие.

Така на скамейката срещу Ференцварош се очаква да продължи да бъде Тодор Живондов, който остава начело до назначаването на нов наставник.

Срещата в Унгария очаквайте на живо по bTV Action в четвъртък от 22 часа.

Раздялата с Руи Мота

Руи Мота бе назначен в Лудогорец през лятото, на мястото на Игор Йовичевич, който спечели требъл със "зелените", но напусна по лични причини.

Ръководството на 14-кратния шампион имаше големи амбиции за атака на групите на Шампионската лига, но тимът отново се препъна и в крайна сметка влезе във втория по сила турнир - Лига Европа.

От известно време главата на Мота бе на дузпата след поредица от разочароващи резултати, а последният пирон в ковчега му бе загубата от ЦСКА 1948 миналия понеделник с 5:4.

Тагове:

футбол раздяла лудогорец руи мота тодор живондов

