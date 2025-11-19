"Лъвовете" изпращат най-слабите си световни квалификации за века (ВИДЕО)

Националният отбор на България е 44-и в Европа! "Трикольорите" завършиха кампанията с едва 3 точки, след успеха над Грузия, и изпратиха най-слабите си световни квалификации през новия век!

Това ще бъде единадесети голям футболен форум, който страната ни пропуска. Въпреки това успехът над Грузия ни донесе утехата, че се изкачихме с 3 позиции и сме 88-и в световната ранглиста.

Дори събуждането и победата над Грузия, дошла с голове на Георги Русев и Филип Кръстев, не успя да измъкне страната ни от негативната класация на най-лошо представилите се отбори в квалификациите. България остана на дъното в групата и завърши едва под №44 от 54 страни в Европа.

Снимка: Lap.bg

В "елитна" компания

И ако изключим Швеция, която все още има шанс да се класира през плейофите от Лигата на нациите, останалите страни, които ни правят компания, никога не са играли на световни финали, като Литва, Гибралтар, Азербайджан, Лихтенщайн и Сан Марино.

"Ако смятаме от 2023 г. 3 години колко са? Че не мога да смятам, някои казват, че имам осми клас. Аз смятам, че българският футбол има бъдеще. И така ще направим заедно с правителството една стратегия, която след години ще даде резултати. Няма да стане веднага", коментира президентът на БФС - Георги Иванов.

Снимка: Lap.bg

На този фон три от държавите, които заедно с нас чакаха класиране от Мондиала във Франция през 1998-ма – Австрия, Норвегия и Шотландия ще бъдат на световното догодина, а Румъния ще играе плейоф.

Досега през новия век България никога не е финиширала с по-слаба голова разлика и актив, като ситуацията от към класа на отборите не бе по-различна и преди 7 години, когато победихме действащите вицешампиони от Нидерландия, както и Швеция, а в групата ни бе и бъдещият световен шампион Франция.

"Нищо не става веднага. Примерно, една жена чака 9 месеца, не може да роди веднага. Нещата, които сме направили като стратегия, не могат да станат веднага, но имаме план как да се развиваме. 2026 г. очаквам да е сериозна за развитието на българския футбол предвид правителството, което имаме", продължи Гонзо.

"Радвам се най-много за треньорския щаб и футболистите, предвид негативите по техен адрес. Има неща в тях, които хората ще видят в следващите години.", коментира още силният човек в БФС.