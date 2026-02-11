Лудогорец победи Левски за втори пореден мач през февруари! Този път на четвъртфинал в турнира за Купата на България.

Срещата се игра в Разград и само седмица, след като "орлите" спечелиха Суперкупата на страната отново срещу Левски.

И тогава, и днес, 11 февруари, резултатът беше 1:0.

Попадение в началото

Единственият гол в мача падна в 7-ата минута.

Кайо Видал от Лудогорец се възползва от объркване на защитника Оливер Камдем и прати топката във вратата на Мартин Луков с техничен шут.

До края на мача нямаше други попадения, но имаше няколко добри възможности за гол.

Снимка: Lap.bg

В 37-ата минута Левски имаше претенции за дузпа заради игра с ръка в наказателното поле, но такава не беше отсъдена.

В 51-ата минута домакините изтърваха възможност да удвоят след грешка на вратаря Луков. Ногейра отправи удар с глава към празната врата, но Майкон изчисти ефектно с пета на сантиметри пред голлинията.

Само няколко минути по-късно Дуа изпусна на празна врата.

Шест минути преди края на редовното време Левски имаше претенция за неотсъден фаул пред наказателното поле на разградчани, но съдията Волен Чинков остана безмълвен.

Остава първенството

Това бе втори епизод от съперничеството между двата тима, което ще продължи и в първенството.

Снимка: Lap.bg

Левски е лидер в шампионата с 47 точки, докато Лудогорец и ЦСКА 1948 имат по 40.

Следващият мач ще е в началото на март.

В турнира за Купата на България Лудогорец продължава заедно с ЦСКА, Арда и победителят от дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив, което ще се изиграе утре, 12 февруари.