Левски и ЦСКА заедно във въздуха в събота

Вечните футболни съперници Левски и ЦСКА ще се съберат на тясно пространство и на хиляди метри над земята.

Това ще се случи в събота, 18 октомври, когато двата тима ще летят с един и същи самолет към Варна.

Причината са мачовете им от следващия кръг от efbet лига.

В самолета

И Левски и ЦСКА ще пътуват за морската ни столица, тъй като и двата тима имат мачове в неделя.

"Сините" гостуват на Черно море във Варна, а "червените" на новака в елита Добруджа в Добрич.

Не за първи път

Двата тима не за първи път се срещат във въздушното пространство. Преди години те пътуваха по същия начин, но към Турция за лагер.

Тогавашният треньор на ЦСКА Нестор ел Маестро заяви, че е предпочел да чете книга, вместо да си говори с колегата си Николай Митов.

Левски и ЦСКА ще изиграят първото си дерби за сезона на 8 ноември.

