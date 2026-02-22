Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица

Левски увеличи аванса си на върха в Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 3:1 като гост в мач от 22-рия кръг.

"Червените" поведоха рано в Бистрица, но тимът на Хулио Веласкес стигна до трите точки с обрат.

За домакините точен беше Хосе Мартинес още в 6', а за Левски се разписаха Мазир Сула в 44', Армстронг Око-Флекс в 58' и Хуан Переа в 90'.

Задачата на Левски беше улесена от втория жълт, респективно червен картон, който получи централният защитник на ЦСКА 1948 Адама Траоре в 34'.

След успеха - четвърти пореден в сблъсъка, Левски оглавява класирането с 53 точки, пред действащия шампион Лудогорец с 43 и мач в аванс, а ЦСКА и ЦСКА 1948 оформят Топ 4 с по 40.

В 23-ия кръг Левски приема Локомотив София, докато ЦСКА 1948 гостува на Славия.

Съставите

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов - 2. Диего Медина (К), 21. Лаша Двали, 88. Адама Траоре, 22. Огнйен Гашeвич (56' - 9. Атанас Илиев) - 8. Йоан Манян (66' - 19. Марто Бойчев) - 17. Хосе Карлос Мартинес (66' - 67. Фредерик Масиел), 20. Браян Собреро, 23. Флориан Кребс, 77. Елиас Франко (46' - 3. Хуанми Карион) - 93. Мамаду Диало (38' - 4. Андре Хофман)

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир (83' - 71. Оливер Камдем), 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон - 22. Мазир Сула (78' - 95. Карл Фабиен), 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас - 17. Евертон Бала (90'+1' - 8. Карлос Охене), 12. Мустафа Сангаре (83' - 9. Хуан Переа), 11. Армстронг Око-Флекс (78' - 99. Радослав Кирилов)