Левски обърна ЦСКА и посяга към титла №27

Левски крачи към шампионска титла №27! "Сините" победиха ЦСКА с 3:1 във Вечното дерби от 31-ия кръг и поведоха с 11 точки на върха в Първа лига.

На Националния стадион тимът на Хулио Веласкес спечели след обрат. "Армейците" поведоха още в 11', когато вратарят на Левски Светослав Вуцов допусна груба грешка, пропускайки върната топка от Кристиан Макун и тя влетя в мрежата.

Левски обаче излезе напред за 3 минути в края на първата част. В 42' Евертон Бала изравни със 17-ия си гол от началото на сезона, а малко преди почивката Акрам Бурас оформи обрата със страхотно изпълнение от границата на наказателното поле.

През втората част Мазир Сула сложи точка на спора в 80' и прати в екстаз "сините" фенове, мечтаещи за първа титла от 17 години.

По този начин Левски се възползва от поражението на шампиона Лудогорец с 1:2 от ЦСКА 1948 и събра 73 на първото място. Тимът на ЦСКА 1948 е втори с 62, а Лудогорец трети с 60. ЦСКА заема четвъртата позиция с 56.

До края остават 5 кръга, а в следващия Левски приема ЦСКА 1948, докато ЦСКА се сблъсква с Лудогорец в София.

Съставите

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 3. Андрей Йорданов (56' - 2. Пастор), 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов (К) (69' - 99. Джеймс Ето'о), 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 94. Исак Соле (46' - 32. Факундо Родригес), 77. Алехандро Пиедраита (78' - - 7. Улаус Скаршем), 28. Йоанис Питас, 11. Мохамед Брахими (56' - 10. Макс Ебонг)

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем (46' - 21. Алдаир), 18. Гашпер Търдин (81' - 8. Карлос Охене), 47. Акрам Бурас, 11. Армстронг Око-Флекс (73' - 10. Асен Митков), 70. Георги Костадинов (К) (55' - 22. Мазир Сула), 99. Радослав Кирилов (73' - 9. Хуан Переа), 17. Евертон Бала