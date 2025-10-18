Левски се обяви против расизма след като техен фен обиди Мустафа Сангаре

Футболният Левски излезе с официална позиция, в която остро осъжда проявите на расизъм.

На официалния си сайт "сините" публикуваха съобщение, провокирано от последните съобщения, пратени на нападателя Мустафа Сангаре.

Случката

В социалните мрежи футболистът се оплака, че е получавал обидни съобщения, при това от... фенове на клуба.

"Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят или мълчат, или искат да се снимат с мен", бе отговорът на национала на Мали.

Снимка: БГНЕС

Позицията

"ПФК Левски категорично осъжда всякакви форми на расизъм, ксенофобия и дискриминация – онлайн и офлайн. В последните дни нашият нападател Мустафа Сангаре получи обидни и расистки съобщения, а през последните месеци и други наши футболисти подадоха сигнали за подобни прояви. Клубът застава плътно зад своите играчи и няма да толерира език на омразата.

Напомняме, че и в предишни случаи, включително около гостуването ни на Апоел Беер Шева, клубът реагира незабавно – подаден беше сигнал до УЕФА, като оказахме пълно съдействие за установяване на извършителите. Тогава израелският клуб беше наказан с глоба от 30 000 евро и частично затваряне на най-малко 500 съседни места за един домакински мач.

Снимка: Lap.bg

И занапред, при всеки конкретен случай, Левски ще сезира незабавно компетентните органи и футболните институции и ще оказва пълно съдействие за идентифициране на извършителите и предприемане на действия по закон. За прояви на расизъм в социалните мрежи клубът ще търси съдействие от Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП-МВР в случаите, когато профилът е анонимен или е налице опит за прикриване на идентичността на автора.

Призоваваме всички, които станат свидетели или разполагат с информация за подобни прояви срещу наши футболисти, да ни информират чрез официалните канали на клуба. Левски е клуб на уважението, равенството и свободата – ценности, които ще продължим да защитаваме без компромис.", пишат от Левски в тази връзка.

