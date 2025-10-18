bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски се обяви против расизма след като техен фен обиди Мустафа Сангаре

Клубът ще сезира органите на реда

Левски се обяви против расизма след като техен фен обиди Мустафа Сангаре
Футболният Левски излезе с официална позиция, в която остро осъжда проявите на расизъм. 

На официалния си сайт "сините" публикуваха съобщение, провокирано от последните съобщения, пратени на нападателя Мустафа Сангаре. 

Случката

В социалните мрежи футболистът се оплака, че е получавал обидни съобщения, при това от... фенове на клуба. 

"Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят или мълчат, или искат да се снимат с мен", бе отговорът на национала на Мали.

Снимка: БГНЕС

Позицията

"ПФК Левски категорично осъжда всякакви форми на расизъм, ксенофобия и дискриминация – онлайн и офлайн. В последните дни нашият нападател Мустафа Сангаре получи обидни и расистки съобщения, а през последните месеци и други наши футболисти подадоха сигнали за подобни прояви. Клубът застава плътно зад своите играчи и няма да толерира език на омразата.

Напомняме, че и в предишни случаи, включително около гостуването ни на Апоел Беер Шева, клубът реагира незабавно – подаден беше сигнал до УЕФА, като оказахме пълно съдействие за установяване на извършителите. Тогава израелският клуб беше наказан с глоба от 30 000 евро и частично затваряне на най-малко 500 съседни места за един домакински мач.

Снимка: Lap.bg

И занапред, при всеки конкретен случай, Левски ще сезира незабавно компетентните органи и футболните институции и ще оказва пълно съдействие за идентифициране на извършителите и предприемане на действия по закон. За прояви на расизъм в социалните мрежи клубът ще търси съдействие от Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП-МВР в случаите, когато профилът е анонимен или е налице опит за прикриване на идентичността на автора.

Призоваваме всички, които станат свидетели или разполагат с информация за подобни прояви срещу наши футболисти, да ни информират чрез официалните канали на клуба. Левски е клуб на уважението, равенството и свободата – ценности, които ще продължим да защитаваме без компромис.", пишат от Левски в тази връзка. 

