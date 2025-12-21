Божинов, Чочев, Здравков и кметът Терзиев играха заради Любо Пенев

Десетки футболни любимци обединиха сили за важна кауза. Те се включиха в благотворителен турнир, който ще подпомогне лечението на легендарния Любослав Пенев.

Ел Голеадор се бори с тежко онкологично заболяване в Германия, като са му необходими около 300 000 евро за терапии.

Трагедията на Пенев обедини футбола у нас, като днес, 21 декември, на терена на ДИТ отново излязоха Валери Божинов, Ивайло Чочев, Радослав Здравков, Владимир Гаджев и други.

Там бяха Кирил Котев - технически директор на БФС, а и Васил Терзиев - кмет на София.

Като баща

"Не е приятно, че се събираме за подобни неща, но сме тук и се събираме, за да помогнем на легендата Любо Пенев. Не се делим на червени и сини. Правим всичко възможно да помогнем на Пенев", заяви Божинов.

Снимка: bgnes

"Един изключителен треньор, професионалист, държи на всеки един детайл, както на терена, така и извън него. Той като един голям нападател ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена. Когато влезе в съблекалнята, всеки един има респект към него. Усеща се как въздухът в съблекалнята трепери", каза Ивайло Чочев.

"Аз изключително много обичам Любо Пенев. Моля се за него. Той е един изключителен човек със страхотен характер. Вярвам наистина много, че той ще спечели тази битка. Исках да покажа своето уважение към Любо Пенев. Искам всички заедно да му изпратим любов и подкрепа в този тежък момент. Надявам се тази положителна енергия да стигне до Любо Пенев. Аз съм сигурен, че той ще се справи.", категоричен е Георги Миланов.

На терена бе и един от синовете на Пенев - Николас. Отборите бяха 29, а всички средства ще бъдат преведени по сметката на съпругата на легендарния футболист.

Снимка: bgnes

Състоянието

Любослав Пенев вече премина през първи курс на имунотерапия.

Средства за лечението се събират и през кампанията на ЦСКА:

Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

