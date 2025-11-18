bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Любо Пенев е сред най-великите дузпаджии в историята

Само Куман, Уго Санчес, Марадона и Папен са пред славния №9 на България

Любо Пенев е сред най-великите дузпаджии в историята

Любослав Пенев е сред петте най-велики изпълнители на дузпи в цялата история на футбола. Това става ясно от класация на transfermarkt.

В подреждането попадат играчи, изпълнили минимум 50 наказателни удара в кариерата си. Взимат се предвид статистиката им в клубове от топ 10 на първенствата (във всички турнири), както и мачовете на национално ниво.

Пенев е под 5 с 54 изпълнени дузпи и коефициент на успеваемост 93%. Това означава, че през цялата си кариера бившият нападател е пропуснал само 4 пъти.

Пред Шиърър, Ван Бастен, Хари Кейн, Матеус...

Преди него са само четирима колоси на играта - Роналд Куман (124, 94%), Уго Санчес (78, 94%), Диего Марадона (58, 93%) и Жан-Пиер Папен (58, 93%). А след Пенев са имена като Алън Шиърър, Марко Ван Бастен, Хари Кейн, РоБерт Левандовски, Лотар Матеус...

Кариерата на Пенев започва в ЦСКА и преминава през Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локомотив Пловдив. На клубно ниво бележи 178 пъти в 402 мача. За България балансът му е 14/62.

Четирите му пропуска от бялата точка са за Валенсия срещу Логронес (Ла Лига, 13 декември 1992, 2:1), за България срещу Финландия (световна квалификация, 14 май 1992, 3:0), отново за Валенсия срещу Кадис (Ла Лига, 13 октомври 1990, 2:1) и за ЦСКА срещу Рух Хожов (КЕШ, 27 септември 1989, 5:1).

марадона ван бастен любослав пенев матеус кейн дузпи Шиърър

