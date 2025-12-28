Световната №1 загуби "Битката на половете", впечатли с танц (ВИДЕО)

Танц от световната №1 Арина Сабаленка под звуците на легендарната песен "Макарена" спечели сърцата на феновете в "Битката на половете" с Ник Кириос. Австралиецът обаче триумфира на корта с 2:0 сета - 6:3, 6:3.

Шоуто започна още с появата на носителката на четири титли от Големия шлем, която излезе като рок звезда, преминавайки през трибуните облечена в зашеметяващ тоалет.

Снимка: Reuters

В средата на първия сет срещата бе прекъсната, тъй като се появиха легендарните бразилски футболисти Роналдо и Рикардо Кака.

При 3:1 в полза на Сабаленка във втория сет, тенисистката направи своя "Удар на вечерта", танцувайки на "Макарена".

Снимка: Reuters

Необикновен мач

Двубоят се игра при специални правила. И двамата тенисисти имаха право да изпълняват само по един сервис. Половината на Сабаленка беше с 9% по-малка от тази на Кириос, за да бъде срещата по-атрактивна.

Снимка: Reuters

В крайна сметка най-добрата при дамите за сезона отстъпи на ексцентричния Кириос, който изигра само 5 официални мача заради контузии, като се отказа от "Уимбълдън" и US Open. Той изпадна до №652 в ранглистата, а целта му е да се завърне на домашния Голям шлем в Австралия.

Първата и оригинална "Битка на половете" се провежда през септември 1973 г. в Хюстън, където Били Джийн Кинг побеждава с 6:4, 6:3, 6:3 Боби Ригс и взема целия награден фонд от 100 хил. долара. Тогава бившият шампион от "Уимбълдън" и US Open Ригс е на 55 години, а Кинг - на 29.

Снимка: Reuters

