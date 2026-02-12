Локо излъга Ботев и стана последният полуфиналист за Купата

Локомотив Пловдив е последният полуфиналист за Купата на България! "Железничарите" се присъединиха към Лудогорец, ЦСКА и Арда, след като излъгаха с 1:0 градския съперник Ботев.

В герой за "черно-белите" се превърна капитанът Парвиз Умарбаев, който отбеляза единственото попадение в 7'.

Дербито бе първото след скандала през ноември, когато Ботев получи служебна победа с 4:0 заради хвърлена бутилка по вратаря Даниел Наумов. Днес към стража на Ботев от трибуна "Бесика" летяха... пакети с дамски превръзки.

Снимка: Lap.bg

Битката за Пловдив

Днес първата интересна ситуация беше е 6' - Умарбаев стреля от пряк свободен удар, Наумов отби в гредата и топката излезе в корнер. Последва разиграване, а капитанът на Локомотив намери далечния ъгъл - 1:0.

Снимка: Lap.bg

По-активната игра на домакините продължи и в 17' Тодор Павлов центрира прецизно отляво към Жулиен Лами, който отклони с глава, но право в ръцете на Наумов. Малко след това вратарят на „жълто-черните“ бе на мястото си и при удар на Запро Динев от сходна позиция.

Десет минути по-късно играчите на Димитър Димитров получиха първия си изгоден шанс да гол. Антоан Конте обаче не уцели вратата след центриране на Тодор Неделев от фаул.

Снимка: Lap.bg

В добавеното време на първото полувреме късметът обърна гръб и на домакините. Симеон Петров подцени една ситуация в близост от аутлинията и позволи на Лами да даде успореден пас, засечен от Тодор Павлов в десния страничен стълб. Така почивката дойде при гол аванс за „железничарите“.

В 56' гредата за втори път в мача спаси Локомотив при удар на Никола Илиев от границата на наказателното поле.

Снимка: Lap.bg

Четвърт час преди края Ивайло Видев бе забравен на задна греда от „черно-бялата“ отбрана при центриране от корнер, но от близка дистанция не уцели целта.

В четвъртата минута от добавеното време "канарчетата" стигнаха до три последователни корнера пред вратата на Локомотив, но домакините се справиха, а в последните секунди Константинос Балоянис от състава на гостите бе изгонен от игра с директен червен картон заради нарушение срещу Адриан Кова.

Съставите

Локомотив: 1. Боян Милосавлиевич, 5. Тодор Павлов (65 - 33. Мартин Атанасов), 4. Андрей Киндриш, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али (71 - 29. Жоел Цварц), 22. Ивайло Иванов, 7. Севи Идриз (90+1 - 10. Франциско Политино), 39. Парвиз Умарбаев - К, 11. Запро Динев (3. Миха Търдан), 99. Жулиен Лами

Ботев: 29. Даниел Наумов, 7. Никола Илиев (81 - 10. Емерсон Родригес), 8. Тодор Неделев - К, 11. Педро Игор (46 - 27. Брайън-Антъни Хайн), 14. Карлос Алгара, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте (65 - 9. Алекса Мараш), 30. Франклин Маскоте (81 - 90. Самуел Оджим), 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров