Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Служебна загуба с 0:4 и три мача без публика. Това са наказанията, които получи Локомотив Пловдив след прекратения мач срещу Ботев Пловдив в събота.

Срещата бе прекратена при 1:1, след като малко преди края на първото полувреме вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата с бутилка.

Наказания за Локомотив Пловдив

Локомотив Пловдив, в ролята си на домакин на дербито, е наказан с 3 мача без публика и обща парична глоба в размер на малко над 25 000 лв. "Смърфовете" ще трябва да се примирят със служебна загуба с 0:4 от големия си враг.

Глоба има и за Ботев Пловдив, която е около 13 000 лв.

"Има решение на казуса. Срещата е прекратена от съдията, заради притеснение за безопасността на състезателите. По чл. 26 ал. 9 или 8, където казват, че съдията е в правото си и трябва да го направи, когато има застрашаване на здравето на футболистите. Още от самото начало започнаха ескалациите. В 41-ата минута е ударен вратарят на Ботев, след което става ясно, че няма да има среща. Между другото лекарят е констатирал, че са налични симптомите за комоцио, което е основание да е забранено на този състезател да се състезава. Събирали са се съдията, делегата, отговорните лица, капитаните и реферът е преценил срещата да е прекратена. Причината е хвърленият предмет, който е причинил нараняване. Предметът е хвърлен от привърженици на Локомотив затова причината да се прекрати мачът е заради Локомотив.

Санкциите - 3 срещи лишаване от домакинство за Локомотив, като заменяме това с игра без публика и 15 000 лева санкция. Отделно от това присъждаме служебна загуба с 0:4. С всички санкции хвърлени бомбички, предмети, нарушение в охраната - мисля, че сумарно е някъде около 25 000 лева и нещо.

На Ботев Пловдив - имуществени санкции, събиране на различни нарушения - някъде около 13 300 лева. Възстановяване на щети има също. На Ботев не налагаме други санкции, защото приоритетът е безопасността на срещата. Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване", обяви председателят на ДК към БФС Юрий Кучев.

Хроника на събитията

След удара вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов се строполи на земята, като се наложи капитанът на Локо Димитър Илиев, който бе на резервната скамейка, да отиде пред трибуна "Бесика", за да успокои феновете.

Наумов се изправи и тръгна към средата на терена, но там отново падна на тревата. Той получи медицинска помощ и нямаше как да продължи срещата. Това принуди главния съдия Драгомир Драганов да спре мача и да проведе разговор с делегата на двубоя, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов. След над 20 минути, в които двубоят бе спрян и последваха консултации, Драганов официално прекрати срещата.

