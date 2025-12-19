Лудогорец громи, но ще зимува с рекордно изоставане

Лудогорец завърши годината с разгром - 4:0 над Берое като гост в среща от 19-ия кръг. Шампионът от последните 14 сезона обаче ще зимува за първи път в историята си на трето място, при това с рекордно изоставане от лидера - 7 точки.

"Орлите" са с 37, колкото има и ЦСКА 1948. На върха е Левски с 44.

Лудогорец не е зимувал първи в само още 3 от елитните си кампании. През 2014/2015 разградчани бяха на 3 точки от ЦСКА, през 2022/2023 - на точка зад "армейците", а през 2023/2024 - с равен актив с водача Черно море.

Снимка: ludogorets.com

С лекота

Тази вечер домакините започнаха по-активно, но постепенно Лудогорец пое инициативата и нанесе своя удар в самия край на първата част, когато се разписаха Петър Станич и Квадво Дуа.

8 минути след подновяване на играта Дуа покачи на 3:0, а в 89', секунди след появяването си в игра, Бърнард Текпетей оформи крайния резултат.

Така Берое продължава без успех във вече 10 поредни мача от първенството, докато Лудогорец се върна на победния път след равенството 1:1 срещу Славия в последния редовен кръг на шампионата.

Първият мач на Лудогорец от новата година ще бъде гостуване на шотландския Рейнджърс в Лига Европа, а на Берое предстои визита на Ботев Пловдив в шампионата.

Снимка: ludogorets.com

