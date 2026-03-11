Лука Дончич - от върха в НБА до съдебна драма за попечителство

Словенската суперзвезда на НБА Лука Дончич е въвлечен в съдебна битка с годеницата си Анамария Голтес за попечителство над двете им дъщери, след като двамата решиха да се разделят.

Според TMZ, Анамария е подала иск в Калифорния, искайки издръжка за децата и съдебни разноски, което е изненадало словенеца.

„Обичам дъщерите си повече от всичко на света и направих всичко възможно да бъдат с мен в САЩ, но не беше възможно. Всичко, което правя, е за тяхното щастие и винаги ще се боря да бъда с тях и да им дам възможно най-добрия живот“, заяви Дончич пред ESPN.

Семейна история

Двамата започват връзка през 2016 г., когато са още много млади.

През юли 2023 г. Дончич ѝ предлага брак, а ноември 2023 г. се ражда първата им дъщеря, Габриела.

Втората дъщеря, Оливия, поема първи глътки въздух през декември 2025 г. в Словения. Баскетболистът пропуска няколко мача, за да се прибере и види дъщеря си.

По време на това пътуване обаче се стига до силен конфликт между двамата, който включва полицейска намеса.

Снимка: Reuters

Оттогава Дончич твърди, че не е виждал децата си, а Анамария е изтрила всички негови снимки от социалните мрежи.

Правен сблъсък

Лука настоява за попечителство над двете си дъщери, въпреки че експерти смятат, че шансът за успех е малък. В същото време той продължава да поддържа семейството си финансово, като разходите за децата му нямат ограничения.

Звездата има тригодишен договор с Лос Анджелис Лейкърс на стойност 165 милиона долара, като заплатата му за този сезон е 45,9 милиона.

Последствията

Снимка: БГНЕС

Личните сътресения идват в един от най-силните сезони на Дончич, който води "езерняците" към силно представяне в Западната конференция. Ситуацията добавя допълнителен емоционален и психологически натиск върху звездата, който е обект както на спортно, така и на медийно внимание.