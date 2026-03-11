Новата американка преди мача с Азербайджан: Готова съм да дам сърцето си (ВИДЕО)

Женският национален отбор на България ще може да разчита днес на новото си попълнение за евроквалификациите – американката Стефани Костович. 30-годишната баскетболистка вече има български паспорт и ще се включи в подготовката на треньора Таня Гатева за мачовете от Група Е за Евробаскет 2027.

"Страхотна енергия"

"Чувствам се невероятно, вълнувам се да представя България. Момичетата имат страхотна енергия, приемат ме в отбора и нямам търпение да изляза на терена със същата енергия като тях.

Чувствам се като част от баскетболното семейство и наистина се вълнувам да изляза на паркета с тях и да се раздам. Готова съм да дам сърцето си, както те го правят", заяви пред екипа на bTV в Пловдив Костович.

Днес "лъвиците" стартират срещу Азербайджан, а на 14 март приемаме Украйна, преди да гостуват на Черна гора на 17 март.

Това е тя

Стефани е родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин. С ръст от 189 см, тя играе на позиции 4 и 5 и е известна с универсалността си – може да действа както близо до коша, така и в по-открито нападение.

Баскетболът става част от живота ѝ на 12 години, вдъхновена от по-големите си сестри, а гимназията я среща и с леката атлетика, която допълнително развива физическите ѝ качества.

Има диплома по психология

Наред с спорта, Стефани завършва медицинско училище и има диплома по психология от университета „Уисконсин“ в Милуоки, където е част от Идеалния отбор на All-Horizon League и два пъти във Втория тим.

Стефани е играла в осем страни, сред които Гърция, Мексико, Румъния, Полша, Германия, Италия и Чехия.