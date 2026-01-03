Майкон зарадва феновете на Левски

Можем да стигнем до титлата. Категоричен бе Майкон в интервю за бразилското издание IG в дните около новогодишните празници.

Южноамериканският защитник се намира в отлична форма и се утвърди като основна фигура в състава на Хулио Веласкес.

От началото на сезона Майкон вече има 4 гола и 5 асистенции в 26 мача.

Думите на Майкон

"Много съм щастлив от този период и от това, че помагам на Левски с конкретни показатели. Българското първенство е физическо и интензивно, а за един краен защитник тези цифри са резултат от постоянна и целенасочена работа. Вярвам, че можем да стигнем до титлата след толкова дълго време", споделя Майкон.

Снимка: Lap.bg

"Моето представяне е пряко свързано с организацията на целия отбор. Имаме балансиран и амбициозен състав, което улеснява работата ми и в защита, и при включванията в атака. Всички допринасят за тази стабилност", допълва той.

Кариерата на Майкон започва в родния му щат Еспирито Санто, където играе за Сера и Витория-ЕС, след което преминава в Нова Игуасу, с който става вицешампион на щата Рио де Жанейро.

Именно от Нова Игуасу той си осигурява трансфер в Левски.

