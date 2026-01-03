bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Майкон зарадва феновете на Левски

Силни думи от защитника

Майкон зарадва феновете на Левски
Lap.bg

Можем да стигнем до титлата. Категоричен бе Майкон в интервю за бразилското издание IG в дните около новогодишните празници.

Южноамериканският защитник се намира в отлична форма и се утвърди като основна фигура в състава на Хулио Веласкес.

От началото на сезона Майкон вече има 4 гола и 5 асистенции в 26 мача.

Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

Думите на Майкон

"Много съм щастлив от този период и от това, че помагам на Левски с конкретни показатели. Българското първенство е физическо и интензивно, а за един краен защитник тези цифри са резултат от постоянна и целенасочена работа. Вярвам, че можем да стигнем до титлата след толкова дълго време", споделя Майкон.

Снимка: Lap.bg

"Моето представяне е пряко свързано с организацията на целия отбор. Имаме балансиран и амбициозен състав, което улеснява работата ми и в защита, и при включванията в атака. Всички допринасят за тази стабилност", допълва той.

Кариерата на Майкон започва в родния му щат Еспирито Санто, където играе за Сера и Витория-ЕС, след което преминава в Нова Игуасу, с който става вицешампион на щата Рио де Жанейро.

Именно от Нова Игуасу той си осигурява трансфер в Левски.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол левски титла майкон ефбет лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн
Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)

Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)
Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа

Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа
В Топ 100 на младите футболисти няма българин

В Топ 100 на младите футболисти няма българин

Последни новини

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия
Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн
Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)

Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)
Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа

Ето го виновника за катастрофата с Антъни Джошуа
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV