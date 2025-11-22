Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

Интересна новина от далечна Бразилия. Изданието "Тривела" съобщава, че левият бек на Левски Майкон е попаднал в полезрението на националния селекционер на страната Карло Анчелоти.

Майкон в националния на Бразилия?

Бразилското издание е публикувало специален материал за футболиста, в който се отделя подробно внимание на неговото развитие.

Акцентира се и върху това, че Левски в момента oглавява класирането в Efbet лига, а бразилската връзка при "сините" през последните години е помогнала на левия защитник да се адаптира.

Снимка: Lap.bg

Според "Тривела" обаче шансовете на Майкон да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026 не са много големи, но евентуален негов трансфер през зимата в отбор от първенствата от топ 5 на Европа би помогнал.

Бразилците посочват също, че към Майкон има сериозен интерес от испанския Бетис и от френския Лил.

