Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

Интересно

Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски
Lap.bg

Интересна новина от далечна Бразилия. Изданието "Тривела" съобщава, че левият бек на Левски Майкон е попаднал в полезрението на националния селекционер на страната Карло Анчелоти.

Майкон в националния на Бразилия?

Бразилското издание е публикувало специален материал за футболиста, в който се отделя подробно внимание на неговото развитие.

Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

Акцентира се и върху това, че Левски в момента oглавява класирането в Efbet лига, а бразилската връзка при "сините" през последните години е помогнала на левия защитник да се адаптира.

Снимка: Lap.bg

Според "Тривела" обаче шансовете на Майкон да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026 не са много големи, но евентуален негов трансфер през зимата в отбор от първенствата от топ 5 на Европа би помогнал.

Бразилците посочват също, че към Майкон има сериозен интерес от испанския Бетис и от френския Лил.

Дядото с бастуна на Левски в сълзи

Тагове:

футбол Бразилия левски карло анчелоти майкон

Ток няма, има фарове: Вижте как украинските деца играят футбол на тъмно (ВИДЕО)

Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)

909 дни по-късно: Барселона се завръща на

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Ток няма, има фарове: Вижте как украинските деца играят футбол на тъмно (ВИДЕО)

Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)

Спортисти помогнаха за събирането на 34 900 лева за благотворителност (ВИДЕО)

909 дни по-късно: Барселона се завръща на

