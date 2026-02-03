Марин Петков се размина с Кристиано Роналдо за 8 дни

Само 8 дни разделиха Марин Петков от мечтан сблъсък с Кристиано Роналдо. Доскорошният капитан на Левски премина официално в саудитския Ал Таавун. Договорът на национала с петия в класирането на местното първенство е за две и половина години с опция за още една.

Малко преди финализирането на трансфера Ал Таавун се изправи срещу Ал Насър и загуби с 0:1. Двубоят се игра на 26 януари.

Попадението обаче реализира не Роналдо, който игра като титуляр. Автогол си отбеляза новият съотборник на Петков - Мохамед ал Досари.

Междувременно Кристиано стартира бойкот и не игра в срещу Ал Рияд в понеделник. Недоволството му е насочено към Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия и трансферната политика на неговия клуб.

Периклес Чамуска

Ал Таавун е създаден през 1956 година, веднъж е ставал шампион на втора дивизия на страната, а също така има и една Купа на краля през 2019 г. Треньор е бразилецът Периклес Чамуска. В състава има петима негови сънародници. Най-разпознаваемото име е гамбийският национал Муса Бароу, който има над 160 мача в Серия "А".

С екипа на родния си Левски Марин Петков записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 г.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Марин Петков за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха "сините" за 22-годишния футболист, за когото това е първи трансфер в кариерата.